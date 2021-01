Le confinement sera-t-il prolongé après le 11 janvier?

La pause du temps des Fêtes imposée par le gouvernement tire à sa fin, mais la province enregistre chaque jour plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19. Les Québécois se demandent s’ils pourront poursuivre leurs activités habituelles après le 11 janvier. Plusieurs experts doutent d’un retour à la normale sans une baisse significative.

Depuis le 18 décembre, le Québec rapporte chaque jour plus de 2000 nouveaux cas de COVID-19. Des données qui laissent redouter un prolongement du confinement.

Je pense qu’il serait très mal avisé de relâcher la pression sur le confinement tant que les chiffres ne baisseront pas , lance Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Idéalement, si on pouvait atteindre moins de 2000 cas par jour, ce serait déjà un indicateur, mais déjà 2000 cas par jour, c’est énorme , souligne-t-il.

L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) Photo : Radio-Canada / Sébastien Tanguay

Le déconfinement, c’est un pari qu’on prend. Personnellement, je serais très mal à l’aise de déconfiner. Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'IUCPQ

Les hôpitaux constatent d'ailleurs les impacts de rassemblements illégaux durant le temps des Fêtes.

On a commencé à voir, à la fin de la période des fêtes, des gens qui ont été dans des rassemblements de ce type-là qui se retrouvent à l’hôpital et aux soins intensifs , explique le pneumologue et intensiviste.

Le confinement a-t-il eu un effet?

Selon l'épidémiologiste à l'École de santé publique de l'Université de Montréal Benoît Mâsse, les effets de la réduction des contacts depuis le 17 décembre auraient dû se refléter dans les bilans quotidiens de la dernière semaine.

Je m'attendais sincèrement à voir une réduction des nouvelles infections vers le 28 ou le 29 décembre , confie-t-il.

Le premier ministre François Legault a imposé un confinement au Québécois du 25 décembre au 10 janvier inclusivement. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Le médecin Mathieu Simon explique que les effets des mesures sanitaires restrictives, dont l'interdiction de rassemblement et la fermeture des commerces non essentiels, se font sentir de 10 à 14 jours après leur implantation.

Le confinement n’a pas encore commencé à porter ses fruits dans les statistiques quotidiennes, ça va se faire au début janvier, la semaine prochaine , soulève-t-il.

Le gouvernement doit d’ailleurs publier dimanche le bilan des cas déclarés entre le 31 décembre et le 2 janvier.

Dans son dernier bilan, publié le 31 décembre, le Québec a rapporté 2819 nouveaux cas de COVID-19. Un total de 1175 personnes étaient hospitalisées, et 165 d'entre elles se trouvaient aux soins intensifs.

Répercussions dans les hôpitaux

Le chef des soins intensifs, Mathieu Simon, précise que chaque nouveau cas déclaré entraîne des hospitalisations.

C’est-à-dire que si vous avez une journée à 2500 cas, on sait que dans les 14 prochains jours, de façon moyenne, il devrait y avoir 250 nouvelles hospitalisation, et de ce nombre 20 à 25 personnes aux soins intensifs.

Les hôpitaux de la province craignent d'atteindre un point de rupture. Photo : Radio-Canada

Une pression que le système peut soutenir pendant quelques jours, mais pas indéfiniment. S’il fallait que l’on continue sur cette direction-là, on ne pourrait pas fournir l’effort , affirme le médecin.