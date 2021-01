L'UES enquête sur un incident mortel à Ottawa

Le Service de police d'Ottawa (SPO) a confirmé la mort d'une personne devant les Bergers de l'espoir, un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux personnes sans-abri, situé dans le marché By.

De son côté, Chris O’Gorman, responsable du marketing et des communications aux Bergers de l'espoir a confirmé dans un courriel la mort d'une personne à l'arrière d'un véhicule du SPOService de police d'Ottawa en route vers l'organisme vers 12 h 30.

Pour des raisons de confidentialité, nous ne divulguerons pas l'identité de cette personne , a-t-il aussi indiqué.

L'Unité des enquêtes spéciales (UES) a ouvert une enquête à la suite de cet incident mortel.

L’objectif de chaque enquête de l’ UESUnité des enquêtes spéciales est de déterminer s’il existe des preuves d’acte criminel commis par un agent , précise l'unité sur son site Internet.

De plus, elle enquête sur des incidents partout en Ontario et a compétence sur tous les agents de police municipaux, régionaux et provinciaux.

M. O’Gorman dit travailler en étroite collaboration avec l' UESUnité des enquêtes spéciales et le SPOService de police d'Ottawa .

Aucune autre information concernant les circonstances entourant l'incident mortel n'a été divulguée pour le moment.

Plus de détails à venir