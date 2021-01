La meilleure résolution pour 2021 serait de marcher 30 minutes par jour

Alors que les classes de cardio-vélo sont suspendues , tout comme les tournois de volleyball et les triathlons, en raison de la pandémie de COVID-19, des experts recommandent de marcher régulièrement pour garder la forme physique et mentale.

La marche est un exercice global , affirme Sally Stewart, qui enseigne la science de l’exercice à l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan depuis plus de 30 ans.

[La marche] ça travaille tout. Ça travaille le côté physique et le bien être mental aussi. Sally Stewart, professeure en science de l’exercice à l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan

La professeure explique que des personnes qui vivent jusqu’à 100 ans n’ont pas nécessairement fait beaucoup d’exercice intense dans leur vie quotidienne, mais bougent beaucoup, notamment en marchant.

Les déplacements entre les régions sont déconseillés par les autorités de la santé de la Colombie-Britannique. Photo : Ben Nelms / CBC

La professeure et plusieurs autres experts sont d’avis qu’une routine de marche régulière peut être particulièrement bénéfique pour tous en raison de l’incertitude causée par la pandémie de COVID-19. Selon eux, il s'agit également d'une façon de faire de l’exercice en toute sécurité.

Marcher pour sa santé

Plusieurs études ont démontré que 30 minutes de marche par jour, que ce soit de façon consécutive ou non, aident à perdre du poids, ainsi qu'à améliorer sa santé cardiovasculaire, son endurance et sa santé mentale.

Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association au printemps conclu que plus une personne fait de pas, plus son risque de mourir prématurément est faible.

Selon les conclusions de cette étude, les personnes qui faisaient 8000 pas par jour avaient 51 % moins de risque de mourir prématurément, tandis que ceux qui faisaient 12 000 pas par jour avaient 65 pour cent moins de risque.

Par contre, l'étude a déterminé que l’intensité des pas n’a pas d’impact sur le risque de mortalité prématurée.

Les podomètres mécaniques, les téléphones intelligents et les bracelets connectés peuvent être utilisés pour compter les pas, marchés ou courus, au cours d'une journée. Photo : iStock

Défi marche : 30 minutes par jour

Vous pensez être trop occupés pour marcher? Le Dr Michael Evans, professeur à l’École de médecine familiale de l’Université de Toronto, connu pour ses vidéos sur la santé sur YouTube, lance un défi à tous : marcher 30 minutes par jour.

Marcher 30 minutes par jour favorise une meilleure santé et une plus longue vie , précise le Dr Evans, et il vous restera tout de même 23 heures et 30 minutes pour dormir et vous asseoir .

