Critiques contre l’octroi de 1000 $ aux voyageurs de retour au pays

La PCMRE fournit une aide financière de 500 $ par semaine, pour un maximum de deux semaines, à toute personne salariée ou travailleuse indépendante qui est incapable de travailler parce qu'elle est malade, qu'elle doit s'isoler en raison de la COVID-19 ou qui a un problème de santé sous-jacent qui la met plus à risque de contracter la COVID-19 , selon ce qu'indique le gouvernement fédéral sur la page du programme.

Celui-ci vise à compenser le manque de revenus pendant cette pause forcée.

Incidemment, les voyageurs canadiens revenant au pays après un séjour à l'étranger pourraient être admissibles à cette prestation.

Pour ce faire, les demandeurs doivent remplir certaines conditions, comme ne pas avoir reçu de congé payé de leur employeur pendant la période, être dans l’incapacité de travailler au moins 50 % de la semaine prévue pendant l’isolement, être présent au Canada pendant la durée de la prestation et avoir 15 ans et plus.

Aucune distinction n’est faite quant au type de voyage (affaires, essentiel, agrément), si les demandeurs ont voyagé à l'extérieur du pays, et aucune restriction ne s’applique.

Pour le Bloc québécois, les libéraux encouragent les contrevenants avec cette prestation qui inclut les voyages pour le plaisir.

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a déclaré : Si quelqu’un voyage parce que c’est essentiel pour son travail, on peut croire qu’il ne perdra pas de revenus, et si quelqu’un voyage par plaisir, on lui recommande déjà de ne pas voyager. C’est absurde dans la plupart des cas. Absurde ou électoral .

De son côté, le député conservateur Alain Rayes a décrié sur Twitter cette mesure qu’il juge incroyable .

Le gouvernement de Justin Trudeau nous dit que nous ne devons pas voyager à l’extérieur du pays, mais si vous y allez, on vous offre une aide de 1000 $ pour votre quarantaine , a-t-il écrit.

Au Québec, Ewan Sauves, l’attaché de presse du premier ministre François Legault, affirme : Cette prestation relève effectivement du gouvernement fédéral. Nous jugeons toutefois qu’elle n’a pas lieu d’être et que la situation doit être rectifiée. Les voyages non essentiels en cette deuxième vague doivent être évités à tout prix .