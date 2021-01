Skieur d'élite : le plaisir de dévaler les pentes de sa région natale

Jékim Lanoue est le seul garçon de l'est du Québec à avoir participé au circuit élite La Super Série, l'an dernier.

On était supposé venir s'entraîner au Mont-Édouard en début de saison. Puis, la bulle sportive n'a pas été acceptée au Québec. Donc, on a dû trouver une autre solution.

Dès ses 14 ans, son niveau de ski a surpassé les montagnes de la région, Jèkim et sa famille ont donc dû déménager à Québec.

Étant donné ses résultats aux Jeux du Québec, on s'est questionnés. On le voyait, on s'en doutait parce qu'au niveau de l'encadrement, coaching et tout ça, il y a une limite au niveau régional explique sa mère Josiane Gagnon.

On a des amis ici qui nous le disait : ­bon, Jean-François, les résultats de tes gars, il va falloir déménagez , ajoute son père Jean-François Lanoue, en riant.

Jèkim Lanoue avec ses parents, Josiane Gagnon et Jean-François Lanoue. Photo : Marie-Michèle Bourassa

Malgré tout, Jèkim apporte une grande importance au Mont-Édouard. Il l’appelle sa montagne natale .

Je suis vraiment fier de pouvoir représenter le Mont-Édouard. Je suis encore affiché comme skieur du Mont-Édouard.

Si la situation sanitaire continue de s'aggraver au Québec, il pourrait être contraint de retourner s'entraîner à l'extérieur de la province.

Selon un reportage de Marie-Michèle Bourassa.