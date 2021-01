Première opération de chargement de neige à Montréal

Près de 13 cm de neige sont tombés sur les rues de la ville depuis vendredi, s’ajoutant à la neige reçue, pour un total d’un peu plus de 20 cm.

À 7 h, dimanche matin, près de 2200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables.

Dans un communiqué, la Ville de Montréal a annoncé que les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés.

Nous sommes prêts pour cette opération, et tout est en place pour qu’elle se déroule rondement, dans le respect des règles sanitaires afin de protéger nos employés et d’offrir le meilleur niveau de service possible aux citoyens , a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Pour accommoder le grand nombre de citoyens qui sont en télétravail, la Ville de Montréal a bonifié l’offre de stationnements gratuits pendant les périodes de chargement. Plus de 3000 places ont été ajoutées pour un total de 8400 espaces de stationnement offerts gratuitement pendant le chargement.

Les places disponibles sont affichées sur la carte des opérations de chargement  (Nouvelle fenêtre) .