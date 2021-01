Éclosion à la Cité de la Santé : le CIUSSS et le syndicat ne s'entendent pas

Il n'y a aucun lien épidémiologique entre les six cas de COVID-19 parmi les employés de l'hôpital Cité de la Santé, de Laval, affirme le CIUSSS local.

Une porte-parole, Marie-Ève Despatie-Gagnon, a confirmé samedi que trois médecins des urgences et trois autres employés de l'hôpital avaient été déclarés positifs à la COVID-19.

Elle a ajouté que les six cas étaient attribuables à transmission communautaire et qu'il n'y avait pas d'éclosion à l'hôpital.

Un syndicat ne partage pas cette opinion.

Selon Jean-François Houle, un vice-président du Syndicat des travailleurs et travailleuses du CISSS Laval, ce sont près de 70 patients de l'hôpital, sans compter ceux dans une « zone rouge » désignée pour les cas de COVID-19, qui ont contracté le virus.

Il déplore que les travailleurs ne disposent pas d'équipements de protection individuelle appropriés, une allégation à laquelle les autorités sanitaires n'ont pas immédiatement réagi.

Jeudi, date du plus récent bilan, on comptait 1944 cas actifs de COVID-19 à Laval, soit 439 pour 100 000 personnes, le taux le plus élevé au Québec.

À ce chapitre, le ratio provincial s'établissait jeudi à 262 cas actifs pour 100 000 habitants.