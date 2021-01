3 morts et 485 nouveaux cas de COVID-19 en Saskatchewan depuis le début de 2021

La Saskatchewan enregistre 3 morts et 485 nouveaux cas de COVID-19 depuis le début de l'année 2021.

275 cas ont été enregistrés en date du 1er janvier 2021, tandis que 210 autres cas ont été rapportés samedi.

Parmi les trois décès, deux sont attribués à la région de Regina et de Saskatoon. Le troisième est enregistré dans le centre-nord.

Deux des victimes appartiennent au groupe d’âge de 80 ans et plus et la troisième appartient au groupe des quinquagénaires.

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 81 sont à Regina, 75 à Saskatoon, 13 dans l’extrême-nord-ouest, 1 dans l’extrême-centre-nord, 90 dans l’extrême-nord-est, 51 dans le nord-ouest, 68 dans le centre-nord, 18 dans le nord-est, 32 dans le centre-est, 3 dans le centre-ouest, 18 dans le centre-sud, 24 dans le sud-est. La province est en attente d'informations sur le lieu de résidence pour 11 nouveaux cas.

10 Saskatchewanais qui ont subi le test de la COVID-19 à l’extérieur sont inclus dans le bilan de la province.

31 cas en attente ont été assignés de la façon suivante: 3 à l’extrême-nord-est, 1 au nord-ouest et 27 au centre-nord.

Jusqu’à maintenant, 15 845 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 2712 cas sont considérés comme des cas actifs, soit 13 de plus que lors de la mise à jour du 31 décembre 2020.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 12 975 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 479 de plus que lors de la dernière mise à jour des autorités sanitaires.

Par ailleurs, 160 personnes sont hospitalisées à travers la province dont 33 en soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 158 personnes sont mortes de la maladie en Saskatchewan.

Répartition des cas dans la province :