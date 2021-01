Comment retirer Flash de votre ordinateur

Après avoir préparé les internautes à sa mort pendant plusieurs années, le lecteur multimédia Flash Player a finalement tiré sa révérence le 31 décembre 2020. Son concepteur Adobe conseille maintenant à ses utilisateurs et utilisatrices de le retirer de leur ordinateur, puisque le logiciel ne bénéficiera plus de mises à jour de sécurité. Voici comment faire, sur PC et sur Mac.