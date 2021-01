Le Manitoba enregistre 11 morts de la COVID-19 et 326 nouveaux cas

Le Manitoba annonce 326 nouvelles infections de COVID-19 dans la province et 11 décès supplémentaires, détectés entre 9h30 le 31 décembre et 9h30 le 2 janvier. Les taux de positivité sur 5 jours sont établis à 10,4 % à l’échelle du Manitoba et à 11,1 % dans la région sanitaire de Winnipeg.