Une Première Nation aura sa propre loi sur la protection de l’enfance

Après des années de consultations communautaires et de travail acharné, les nations indépendantes de Wabaseemoong, sur le territoire du Traité n° 3, dans le Nord-Ouest de l’Ontario, appliqueront leur propre loi sur la protection de l'enfance dès le 8 janvier.

Ceux-ci profitent de la loi C-92 du gouvernement fédéral, qui est maintenant en vigueur depuis un an, pour établir leurs propres règles.

Notre loi est celle qui a été transmise de génération en génération avant que d'autres lois n'entrent en vigueur, et elle fédère la vie ainsi que la façon dont les gens s'entraident et se soutiennent, en particulier avec leurs enfants. , déclare Adolphus Cameron, directeur général de l'Autorité de protection de l'enfance de Wabaseemoong.

Il s'agit de protéger les familles et leur savoir-faire ainsi que la communauté. Adolphus Cameron, directeur général de l'Autorité de protection de l'enfance de Wabaseemoong.

Il ajoute que l’adoption de ce code permettra également d’entamer un processus de guérison pour tout le monde, en commençant par [les] enfants .

Un code des soins qui aura la force d’une loi fédérale

Le 1er janvier 2020, la loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, est entrée en vigueur. Elle reconnaît notamment la compétence des peuples autochtones en matière de services à l'enfance et à la famille en vertu de leur droit à l’autodétermination.

En vertu de la nouvelle législation, un organe de gouvernance autochtone peut exercer sa compétence sur les services à l'enfance et à la famille.

Ces lois prévaudront sur les lois fédérales, provinciales ou territoriales si elles sont élaborées avec l'accord des gouvernements provinciaux et fédéraux, ou si des efforts raisonnables pour parvenir à un accord ont été faits au cours [d’une] période de 12 mois .

Adolphus Cameron explique que lorsque la loi C-92 est entrée en vigueur, la Première Nation Wabaseemoong a soumis son code afin d’obtenir l’appui du fédéral.

Dans un communiqué, les nations indépendantes de Wabaseemoong affirment qu’elles continueront de travailler avec leurs partenaires fédéraux et provinciaux sur la mise en œuvre du code et sur un accord entre les parties .

Guérir du colonialisme

Adolphus Cameron soutient que plusieurs évènements au fil des années ont érodé le pouvoir des Premières Nations en ce qui a trait aux enfants et aux familles.

Il donne en exemple les pensionnats autochtones, qualifié de génocide culturel par la Commission de vérité et réconciliation, ainsi que « la rafle des années 60 ». Il s'agit de deux initiatives gouvernementales ayant séparé des enfants de leur famille.

Notre communauté a subi de nombreux traumatismes historiques et a persévéré malgré tout. Mais l'impact de ces traumatismes touche maintenant nos enfants. Nous espérons donc qu'à l'avenir, nos enfants n'auront pas à endurer la douleur que ces traumatismes ont laissée à notre communauté Adolphus Cameron, directeur général de l'Autorité de protection de l'enfance de Wabaseemoong

La Première Nation a longtemps travaillé afin de détenir les pouvoirs sur son propre système de protection de l’enfance.

En 1990, le conseil de bande de Wabaseemoong a adopté une résolution interdisant aux sociétés d'aide à l'enfance d'entrer dans la réserve. L’objectif était de mettre un terme au retrait des enfants de la Première Nation.

Cette résolution a fait d’elle la première communauté autochtone à opérer une société d'aide à l'enfance reconnue en Ontario. Ses dirigeants ont d’ailleurs joué un rôle clé dans la création des Ojibway Tribal Family Services, qui ont offert une alternative autochtone au système de protection de l'enfance traditionnel pendant plusieurs années.

L’organisation a fermé ses portes lorsque le gouvernement a cessé de la financer directement en 2001. Elle a toutefois ouvert la voie aux Anishinaabe Abinooji Family Services (AAFS), qui offrent des services de protection de l'enfance à 14 Premières Nations dans la zone nord du territoire du Traité n° 3.

Puis, en 2011, Wabaseemoong a conclu un accord avec l’ AAFSAnishinaabe Abinooji Family Services afin de reprendre le pouvoir sur ses services de protection à l’enfance. C’est ainsi qu’est née l’Autorité de protection de l'enfance de Wabaseemoong.

Selon Adolphus Cameron, c’est à ce moment que la Première Nation a entamé des discussions sérieuses sur les pratiques traditionnelles d'éducation des enfants et d'entraide au sein de sa communauté.

Un lègue des aînés

Le code sur la protection de l’enfance, qui a été achevé en 2017, a été orchestré par la communauté, et en particulier par les aînés , selon le directeur général.

C'est le savoir [des aînés] qui se trouve dans le code. Ainsi, la communauté considère le code et les manuels qui l'accompagnent comme sacrés parce que c'est le savoir de nos aînés qui est contenu dans ces documents Adolphus Cameron, directeur général de l'Autorité de protection de l'enfance de Wabaseemoong

Alors que la communauté parle d’une annonce historique, Adolphus Cameron fait le point sur le processus de longue haleine.

L'une des choses qui m’attristent est que les aînés qui ont tant contribué à ce code sont maintenant décédés. J'aimerais qu'ils soient là pour voir leur rêve devenir réalité. Adolphus Cameron, directeur général de l'Autorité de protection de l'enfance de Wabaseemoong