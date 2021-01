Une première année d’adaptation pour la Maison de la francophonie d’Ottawa

Elle a été inaugurée le 30 janvier et a fermé ses portes au public le 14 mars. Pourtant, la Maison de la francophonie d’Ottawa rayonne plus que jamais à l’approche de son premier anniversaire grâce à sa capacité d’adaptation en pleine pandémie mondiale.

Elle était dans les cartons depuis des décennies et a finalement vu le jour au début de l’année 2020 marquée par la pandémie de COVID-19 qui persiste.

Rapidement, le président du conseil d'administration de la Maison de la francophonie d’Ottawa, Ronald Bisson, a compris qu’il fallait se préparer à de longs mois sans tenir d’activités dans son édifice du chemin Richmond dans l’ouest de la ville.

J’ai 70 ans. J’ai connu dans mon enfance les épidémies de polio, et les épidémies de tuberculose et j’ai connu même des épidémies de coqueluche , raconte-t-il.

J’ai traversé des choses comme ça. Ça ne sera pas fini dans trois semaines. Quand ça commence ces affaires-là, ça ne finit pas , a-t-il dit au directeur général de la maison au début de la pandémie. Dès le jour un, on a commencé à planifier comment est-ce qu’on peut se manifester en ligne .

La Maison de la francophonie a créé sa chaîne YouTube où elle met en ligne entre autres des vidéos de sa chorale virtuelle. On pensait avoir 10, 15, peut-être 20 personnes qui voudraient chanter. On pensait avoir quelques centaines de vues , témoigne M. Bisson.

Les vidéos de la chorale cumulent plus de 15 000 vues sur la chaîne de la Maison. C’est un succès absolument incroyable. On ne s’attendait pas à ça , s’exclame le président.

Le coronavirus ne l’a pas empêché de célébrer le 25 septembre à l’occasion de la fête des Franco-Ontariens. La Maison a organisé un spectacle en direct et selon M. Bisson, environ 250 personnes y ont participé à partir de leur véhicule. Un événement virtuel sur Facebook était aussi organisé.

Ronald Bisson, président du conseil d’administration de la Maison de la francophonie d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

On a dû apprendre à vivre avec l’impuissance. On veut rendre des services à la population aînée [mais] on ne peut pas les rejoindre. Ronald Bisson, président du conseil d'administration de la Maison de la francophonie d’Ottawa

La seule chose qu’on n’a pas pu faire évidemment c’est le présentiel , lance Ronald Bisson. J’ai le cœur gros quand j’y pense. Toute notre population d’aînés qui n’est pas branchée sur Internet, on n’a pas pu les rejoindre et ça, on trouve ça très très très difficile .

Une francophonie sans frontières

Les nouvelles technologies ont permis à la Maison de la francophonie d’Ottawa de poursuivre ses activités et du même coup, d’ouvrir ses frontières.

Avec nos activités virtuelles […] il y a des gens qui ont rejoint notre chorale qui viennent du nord de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la France, de la Belgique. Les gens viennent de partout , souligne Ronald Bisson. Tout à coup, on avait plus de frontières .

Tout à coup, avec l’Internet, on n’est plus seul, il n’y a plus de frontières, on peut se réunir de partout. Ronald Bisson, président du conseil d'administration de la Maison de la francophonie d’Ottawa

En septembre, le Réseau international des maisons des francophonies a vu le jour, et celle d’Ottawa en fait partie.

Lorsque des événements seront à nouveau possibles en présentiel, la Maison compte garder une partie de ses activités en ligne pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Une chorale grandissante en pleine pandémie

La chorale de la Maison de la francophonie d’Ottawa, le Chœur de l’Ouest, a vu le jour à l’automne 2019. La pandémie, qui l’a forcé à se tourner vers les plateformes numériques lui aura aussi permis de gagner en popularité, explique son chef, Maxime Bégin.

Ça nous a fait connaître plus. […] Il y a des gens de partout qui ne se connaissaient pas et là ils chantent ensemble, ils se sont connus à travers ça , dit-il. On a continué toute l’année à faire la chorale virtuelle. […] On s’est retrouvé avec des choristes d’un peu partout qui ne seraient pas venus chanter à Ottawa .

Pour le temps des fêtes, la chorale a tenu un concert de Noël virtuel avec principalement de la musique française. Comme on a une communauté très diversifiée […] on avait [aussi] de la musique juive, de la musique arabe, de la musique chinoise , indique M. Bégin.

Réussir un concert virtuel pour une chorale est tout un casse-tête. Ce n’est pas la perfection et des fois, c’est un peu frustrant parce que je sais que si je les avais devant moi, on ferait encore mieux que ça, mais vu les circonstances, je pense que le résultat est quand même bon , soutient le chef de chorale.

Les chanteurs sont filmés individuellement et c’est un technicien qui s’occupe du montage final. Il y a eu beaucoup de défis techniques, mais c’est fascinant maintenant de voir […] des choristes de 80 ans qui chantent à la maison, qui s’enregistrent, qui se filment, qui m’envoient ça et qui sont rendus super bons , lance-t-il.

Maxime Bégin souhaite organiser un autre concert au mois de mai. La chorale le Chœur de l’Ouest compte un volet adulte et aussi un volet pour les jeunes.

Ceux qui le désirent peuvent toujours se joindre au groupe de chanteurs sur le site web  (Nouvelle fenêtre) de la Maison de la francophonie d’Ottawa.

Avec les informations de Nafi Alibert et Laurie Trudel