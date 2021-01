L’industrie de la croisière durement éprouvée en 2020

Moteur économique dans l’Est-du-Québec, l’industrie des croisières a été durement touchée par la diminution des voyages internationaux et interrégionaux.

À Escale Gaspésie, le chef d'escale Stéphane Ste-Croix fait le bilan d'une saison inexistante.

Ça se traduit en perte de revenus, en mises à pied temporaires de personnel. Ça se traduit aussi par une révision du modèle d'affaires, la déstructuration de notre industrie dans notre milieu , résume M. Ste-Croix.

Au total, 40 escales ont été annulées, ce qui représente l'absence de 20 000 passagers et des pertes de retombées économiques directes de plus de six millions de dollars.

C'est le pain et le beurre de plusieurs entreprises, notamment sur la Côte-Nord , déclarait en septembre René Trépanier, directeur général de l'Association des croisières du Saint-Laurent.

Les grands navires de croisières, parmi les premiers importants foyers d’éclosion de la COVID-19, sont toujours interdits dans les eaux canadiennes, et ce, au moins jusqu’à la fin du mois de février.

Une reprise possible?

De son côté, Relais Nordik, qui offre des forfaits découverte par bateau à bord du Bella Desgagnés, a survécu grâce au maintien des activités d'acheminement de marchandises et du transport pour les personnes qui vivent dans les communautés isolées.

Son président-directeur général, Francis Roy, planifie déjà la prochaine saison.

L'élément pour nous qui est important, puis on va voir comment tout ça va se développer, c'est bien sûr de le faire en partenariat avec les communautés qu'on visite, puis de s'assurer que [ses populations] soient à l'aise aussi de recevoir des gens dans leur communauté , affirme M. Roy.

Malgré les interdictions et nombreuses règles sanitaires strictes qui tiennent toujours, Stéphane Ste-Croix et Francis Roy ont espoir que l'industrie de la croisière reprendra petit à petit en 2021.

