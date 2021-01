Deux employés du Manoir Les Générations à Rimouski atteints de COVID-19

Ce dépistage massif a été enclenché à la suite d’une éclosion de COVID-19 à l’Unité transitoire de réadaptation fonctionnelle (UTRF), qui est une unité de résidence adjacente au Manoir Les Générations. La moitié des résidents de l' UTRFUnité transitoire de réadaptation fonctionnelle sont atteints du virus.

Les résultats préliminaires portent à croire qu’aucun résident du Manoir n’a contracté la COVID-19, indique Brigitte Pouliot, la directrice des communications de la société COGIR, qui détient Le Manoir Les Générations.

On n’a pas reçu l’ensemble des résultats officiellement de la part de la santé publique, mais on sait que suite à ce dépistage-là, on a deux employés qui sont sortis positifs, donc ces deux employés-là ont été retirés, ils sont à la maison et ils se portent très bien. [...] On est très confiant qu’il n’y a pas de cas positifs au sein des résidents, car habituellement, quand il y a du positif, on le sait très très rapidement , explique-t-elle.

Des mesures mises en place

Même si aucun résident n’a pour l’instant reçu de résultat positif, les mesures sanitaires ont été resserrées dans la résidence.

Les résidents ne sont pas en confinement, mais il leur est demandé de limiter leurs allées et venues.

La salle à manger est fermée et les repas sont maintenant livrés aux appartements des résidents. Ils doivent également remplir une grille d’autosurveillance des symptômes du virus.

Un second dépistage massif aura lieu le 4 janvier prochain au Manoir Les Générations, ajoute Mme Pouliot.