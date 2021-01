Donner vie aux oiseaux d'Assassin's Creed

Sonia Pronovost a d’abord élaboré Senu et Ikaros, les deux aigles qui accompagnent les héros dans les deux premiers jeux vidéo d’Assassin’s Creed: Origins et Odyssey.

Mais cette fois-ci, la créatrice a animé le corbeau du nom de Synin. Ce dernier est bien différent des deux autres oiseaux de proie.

Le corbeau est là pour l'aider [le héros], mais il est plus comme badass pour montrer l'ambiance dark qu'on a dans le jeu. Sonia Pronovost , créatrice du jeu

L'aigle, ses pattes sont vraiment plus étirées, le corbeau positionne ses pattes de façon très différente , indique-t-elle.

Un aigle va vouloir chasser, le corbeau c'est un charognard. Donc ça va influencer leur façon d'être. L'aigle était vraiment très à l'affût, j'avais vraiment fait des petits mouvements de tête qui regardait au sol comme un oiseau qui chasse.

Le corbeau plane beaucoup plus à haute altitude dans les extraits de la bande annonce du jeu vidéo.

Le corbeau vole en haute altitude. Photo : Courtoisie

Processus de création

Normalement, les créateurs de jeu vidéo utilisent des capteurs de mouvement pour concevoir des humains. Une technique qui ne fonctionne pas avec ces grands oiseaux.

L'oiseau est fait à la main. Quand on parle d'animer à la main, on a notre timeline, notre durée d'animation. On va fonctionner en pause clé et on va aller bouger le personnage pour qu'il se pose au bon endroit explique la créatrice, en pointant sur son ordinateur.

En effet, Sonia Pronovost a étudié jusqu’au moindre détail, comme le frémissement des plumes en plein vol pour que l’oiseau soit le plus réaliste possible.

Et d’ailleurs lorsqu’elle travaillait sur Senu et Ikaros, Sonia Pronovost est allée dans une fauconnerie pour mieux comprendre le comportement du rapace.

La créatrice est allée dans une fauconnerie pour comprendre le comportement des oiseaux de proie. Photo : Courtoisie

Quand il atterrit sur le bras, je pensais qu'il allait avoir un gros mouvement d'ailes pour ralentir, avant d'atterrir. Mais non il bat ses ailes seulement. C'est d'une finesse hallucinante.

Le monde des Vikings

Les joueurs plongent dans l’univers d’un guerrier nordique. Valhalla se déroule vers l’an 875, au moment où des clans vikings décident de conquérir des parties de l’Angleterre et de l’Europe.

L’action débute en Norvège où le joueur endosse le rôle d’Eivor, en quête de vengeance.

Depuis presque deux ans, le géant Ubisoft est installé sur la rue Racine dans l'arrondissement de Chicoutimi. La filière saguenéenne compte maintenant 72 employés et a toujours pour objectif de se rendre à 125 dans deux ans.

Selon un reportage de Gilles Munger.