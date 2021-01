Plus de 4500 entreprises ont ouvert leurs portes à Edmonton durant la pandémie

Du 1er mars au 30 novembre, la Ville d’Edmonton a délivré 4736 permis à des nouveaux commerces. En tout, 23 462 permis ont été délivrés ou renouvelés durant la même période.

Les nouvelles entreprises offrent des services allant du tatouage au marketing en ligne, en passant par les cafés et les restaurants.

Se lancer dans la restauration sans clients attablés

Elisa Zenari et son mari, Ran Huget, ont ouvert leur nouveau restaurant, Dalla Zenari, le premier décembre, seulement deux semaines avant que les commerces albertains soient renvoyés en confinement.

Il y avait beaucoup d’inquiétude à propos d’un nouveau confinement, mais on s’est dit qu’on le prendrait une journée à la fois , explique Mme Zenari.

Aujourd’hui, les tables de leur établissement n’accueillent aucun client, mais les plats à emporter se vendent bien, en attendant le prochain déconfinement.

On a appris beaucoup des autres commerces et restaurateurs, en voyant ce que d’autres ont fait. On se sentait prêts.

Tatouage sur demande

Si la plupart des nouveaux commerces de la ville sont liés au monde de la restauration, d’autres secteurs ont également connu un regain des demandes de permis.

Le Rabbit Rabbit Tattoos a ouvert à la mi-juin, mais n’accueille les clients que sur rendez-vous. Les artistes tatoueurs Natasha Nolin et son mari ont décidé d’ouvrir leur propre studio après plusieurs années à exercer leur métier dans les commerces des autres.

Cela ne les empêche pas d’avoir douté de leur décision. Il y a eu des moments où on s’est dit : "c’est la loi de Murphy, on va ouvrir notre commerce et se faire dire de le fermer" , raconte Mme Nolin.

Après quelques mois de bonnes affaires, elle garde espoir de voir son commerce fleurir à nouveau.

On a été très occupés cet été. Avec un peu de chance, ça nous permettra de survivre au deuxième confinement.

Elle explique également avoir bénéficié de la Subvention d'urgence du Canada pour le loyer, ce qui a aidé son commerce à rester à flot durant la pandémie.

De l’aide, oui, mais pas pour tout le monde

Tous n’ont toutefois pas eu accès à cette aide fédérale, explique Jesse Northcott, le propriétaire du Fish Vintage, un magasin de vêtements d’époque.

Son commerce a vu moins de 100 personnes franchir ses portes chaque semaine, mais n’a pu obtenir l’aide fédérale parce qu’il n’était pas en mesure de démontrer que ses revenus avaient baissé par rapport au mois d’août 2019.

M. Northcott garde toutefois l’espoir de voir les clients se bousculer aux portes à la fin du confinement.

Je suis optimiste à l’idée que les ventes exploseront lorsque tout le monde aura reçu le vaccin et se sentira suffisamment en sécurité pour sortir à nouveau.

