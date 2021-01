Le CISSS AT demande le respect des règles sanitaires pour revenir au palier d'alerte jaune

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) multiplie les appels au respect des règles sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19.

Cette semaine, plus d'une vingtaine de cas ont été signalés dans la région.

Sur sa page Facebook, l'établissement demande aux citoyens témoins d'une situation préoccupante de composer le *4141 pour faire un signalement.

Il demande notamment d'éviter les déplacements non essentiels et de respecter les consignes de dépistages et d'isolement.

Selon le CISSS AT, le respect des règles sanitaires va permettre à la région de revenir au palier d'alerte jaune le 11 janvier prochain.