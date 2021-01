Un saut dans l'eau glacée pour la nouvelle année dans les provinces des maritimes

Partout à travers le Canada chaque année, des courageux se jettent dans les eaux glacées pour souligner le Nouvel An. Le Nouveau-Brunswick n’a pas fait exception à cette tradition cette année, et ce, même en pleine pandémie.

Si les restrictions sanitaires liées à la COVID-19 ont obligé certains organisateurs à annuler leur rencontre annuelle, plusieurs individus ont de leur plein gré fait le saut dans l’eau glacée avec leur bulle respective pour accueillir l’année 2021.

Sébastien Cormier a plongé dans un lac glacé de Sackville le 1er janvier 2021. Photo : Avec la gracieuseté de / Zoé Levesque

C’est le cas d’Anne Sonier de Saumarez dans la Péninsule acadienne, qui se baigne chaque 1er janvier depuis 20 ans.

C’est une sensation un peu dure à décrire. Ça te ravigote, c’est spécial , dit-elle.

Elle participe normalement à l’événement organisé par le comité organisateur de la baignade des ours polaires de Tracadie, qui sautent au quai, sous la surveillance de pompiers.

Cette année ils ont annulé à cause du COVID-19 , dit-elle toutefois. Alors moi, j’ai dit à ma sœur Paula que j’allais sauter à la grande mer à Val Comeau.

Sa sœur et dizaine d’autres personnes ont fait de même au même lieu, vendredi après-midi.

Du Nord au Sud

Si cette tradition est particulièrement populaire dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, elle l’est aussi ailleurs dans la province.

Louise Jacob, résidente du sud-est de 59 ans, saute dans l’eau glacée chaque année depuis 1995.

À cette époque, l’événement était organisé au quai de l’Aboiteau par le village de Cap-Pelé, avec des pompiers sur place, se souvient-elle.

Il creusait un trou [dans la glace] et il nous mettait un harnais.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La famille de Louise Jacob a sauté dans l’eau glacée à Trois-Ruisseaux pour débuter 2021. Photo : Avec la gracieuseté de / Louise Jacob

Cette année, ce n’était pas gelé au quai , souligne Louise Jacob qui a décidé de plonger à la mer vendredi avec sa famille.

On a sauté cette tradition quelques années, mais là, on s’est dit, cette année, avec le COVID et tout cela, on reprend la tradition et on va essayer de ne pas la manquer de nouveau.

2020 a été une année particulièrement difficile, et ce plongeon a donc été à la fois un redémarrage et un moment de guérison. Megan Clarke, qui a sauté à l’eau à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick vendredi.

Natalie Belliveau, résidente de Shediac Bridge, a pour sa part plongée avec sa sœur dans les eaux d’une petite plage près de Grande Digue.

C’est quelque chose que ma famille faisait quand on était jeune, dans le nord du Nouveau-Brunswick à Bath , témoigne-t-elle.

C’est excitant. C’est de se sortir de sa zone de confort. Ça fait commencer l’année sur une belle note.

Une tradition d’ici et d’ailleurs

Lucille Mazenot, une Française résidente au Nouveau-Brunswick depuis 2018 se promenait sur la plage Parlee vers 14 h vendredi lorsqu’elle a vu plusieurs courageux se jeter à l’eau.

J’ai vu débarquer des gens en peignoirs, et ça courait de partout , dit-elle en riant.

C’était drôle, et ça m’a rappelé la France, parce qu’en France, ça se fait couramment.

L’historien George Arsenault dénote pour sa part que cette tradition existe aussi à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

L’événement se déroule généralement le 1er janvier au Charlottetown Yacht Club, mais a été annulé cette année à cause de la pandémie.

Sylvie Boulianne, une Acadienne néo-écossaise, a elle aussi sauté le 1er janvier avec des membres de sa famille à la plage de Mavillette, dans le village de Clare. L’eau était à 6 degrés.

Ce n’était pas si froid. Normalement durant l’été, l’eau de Mavillette est à 13 degrés

Elle ajoute qu’il y avait environ une douzaine de personnes à la plage.

La plage de Mavillette, en été. Photo : Tourisme Nouvelle-Écosse

C’était le troisième saut à l’eau de Sylvie Boulianne depuis le début de ses vacances ! 2020 ce n’était pas une great année. Quelle meilleure façon de clore l’année 2020 en se débarrassant de toute la mauvaise énergie de 2020 ! Tu sors de l’eau et tu es vraiment réveillé.

Pour ceux qui aimeraient un jour tenter l'expérience, Natalie Belliveau a un conseil : s’amener des bons bas chauds, des serviettes et une robe de chambre.