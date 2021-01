Le premier bébé saskatchewanais de l’année est né à Saskatoon

Le poupon pèse 2,78 kilogrammes et il se porte bien, selon la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Dans la capitale saskatchewanaise, le premier bébé est né un peu plus tard, à 2 h 13 à l’Hôpital général de Regina. Veronica Holzer pèse un peu plus de 3,62 kilogrammes et elle est en bonne santé, selon la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .