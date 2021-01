Israël a vacciné plus de 1 million de personnes en deux semaines

Les autorités israéliennes ont donné la première dose du vaccin contre la COVID-19 à plus de 1 million de personnes, soit plus de 10 % de sa population. En plus, 50 % des personnes les plus à risque ont déjà reçu le vaccin. C’est le taux le plus élevé du monde. Tous les Israéliens devraient être vaccinés d'ici la fin mars.

Israël, qui compte plus de 8 millions d'habitants, comme le Québec, a un taux de 11,55 doses de vaccination pour 100 personnes, devançant de loin les autres pays. Il est suivi par le Bahreïn à 3,49 et le Royaume-Uni à 1,47, selon un site web de suivi mondial affilié à l'université d'Oxford.

Au Québec, seulement 29 250 personnes ont été vaccinées jusqu'ici. Dans l'ensemble du Canada, seulement 99 946 doses de vaccin ont été administrées.

Les États-Unis sont aussi loin d'avoir atteint leur objectif de vacciner 20 millions de personnes avant la fin de 2020. Quelque 2,78 millions seulement ont reçu une injection au 30 décembre.

Pourquoi Israël est-il en avance?

Des personnes âgées attendent de recevoir leur vaccin à Tel-Aviv. Photo : Getty Images / JACK GUEZ

Israël a commencé les vaccinations le 19 décembre à un rythme de 150 000 injections par jour, la priorité étant donnée aux plus de 60 ans, aux travailleurs de la santé et aux personnes cliniquement vulnérables.

Le système de santé israélien est fortement centralisé et numérisé. Selon la loi, tous les citoyens doivent s'enregistrer auprès d'un des quatre organismes à but non lucratif d'assurance maladie (HMO). Les citoyens peuvent donc être facilement rejoints lorsque leur tour de recevoir le vaccin est arrivé.

La taille relativement petite d'Israël a également joué un rôle, selon le professeur Balicer, qui est aussi le directeur de l'innovation chez Clalit, le plus grand des quatre HMO du pays.

Les autorités israéliennes ont aussi assuré l'approvisionnement du vaccin Pfizer-BioNTech à la suite de négociations menées dès le début de la pandémie.

Le premier ministre Benjamin Nétanyahou, qui fait campagne pour sa réélection, estime qu'Israël pourrait sortir de la pandémie dès février.

Le programme de vaccination israélien concerne tous les citoyens de 16 ans et plus, mais exclut pour l'instant la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza.

Israël recense plus de 5000 nouveaux cas de COVID-19 par jour. Le pays est actuellement dans son troisième confinement depuis le début de la pandémie.

Ailleurs dans le monde, notamment en Europe, l’opération de vaccination se déroule plus lentement que prévu.

Au cours des trois premiers jours de sa campagne lancée le 27 décembre, la France a vacciné moins de 150 personnes. En comparaison, l'Allemagne avait administré plus de 130 000 vaccins à la fin du mois de décembre.

L'Union européenne a été plus lente que le Royaume-Uni ou les États-Unis à autoriser les vaccins. L'Agence européenne des médicaments, l'organisme de réglementation des 27 États membres de l'UE, a donné son approbation pour le vaccin Pfizer le 21 décembre, contre le 2 décembre au Royaume-Uni et le 11 décembre aux États-Unis.

La difficulté en France provient en partie du scepticisme généralisé à l'égard de la vaccination. Dans un sondage réalisé dans 15 pays par Ipsos Global Advisor, seuls 40 % des Français interrogés ont déclaré qu'ils seraient prêts à se faire vacciner.

Ce chiffre est à comparer aux 80 % en Chine, aux 77 % au Royaume-Uni et aux 69 % aux États-Unis.