Les comportements dangereux se multiplient sur la route, selon CAA-Québec

Selon un sondage de CAA Québec, les automobilistes ont remarqué de plus en plus de comportements dangereux sur les routes en 2020.

Le sondage identifie les excès de vitesse, la conduite agressive et l'utilisation du cellulaire comme étant les trois comportements dangereux les plus fréquents.

Selon le porte-parole de CAA-Québec, Nicolas Ryan, il faut adopter les bonnes habitudes pour conduire en toute sécurité l'hiver.

Deux conseils hivernaux, c'est non aux igloos mobiles, de ne pas oublier de nettoyer son véhicule retirer toute la neige neige la glace de nos fenêtres de nos miroirs et de nos phares aussi. Un autre conseil, de ne pas être un véhicule fantôme, allumer les feux et phare avant de partir pour s'assure de bien éclairer son chemin et de bien être vu , dit-il.

Nicolas Ryan ajoute qu'il faut faire attention à ne pas avoir un faux sentiment de sécurité puisque même s'il y a moins de véhicules sur les routes, les dangers de la conduite hivernale sont toujours aussi grands.