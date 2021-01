Hausse des tarifs de 2,5 % pour la nouvelle année chez OC Transpo

Les usagers d’OC Transpo doivent depuis le 1 er janvier payer plus cher pour se déplacer. Les tarifs ont augmenté en moyenne de 2,5 % à l’exception de l’Equipass, du laissez-passer Communautaire et du laissez-passer Accès.

Dans un communiqué, la Ville d’Ottawa explique que cette augmentation tarifaire est due à l’inflation et au coût de prestation du service de transport.

Le conseil municipal avait approuvé en décembre la portion du budget de 672 millions de dollars pour OC Transpo qui comprenait une augmentation des tarifs de 2,5 % en 2021.

Pour les personnes de 13 ans et plus, un trajet coûte désormais 3,65 $ au comptant ou à la distributrice de billets et 3,60 $ avec la carte Presto et Parapaie. Les aînés doivent de leur côté débourser 2,75 $ ou 2,70 $ dépendamment de la façon dont ils se procurent leur billet.

Les abonnements mensuels s'élèvent maintenant à 122,50 $ pour les adultes de 20 ans et plus, à 94,50 $ pour les jeunes et à 46,75 $ pour les aînés.

Des laissez-passer mensuels et passages simples à tarifs réduits sont offerts aux aînés, aux enfants âgés de 6 à 12 ans et aux personnes à faible revenu admissibles (l’EquiPass) ou aux bénéficiaires de prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) (le laissez-passer Communautaire) , indique la Ville.

Le transport est aussi gratuit tous les jours pour les enfants de 5 ans et moins. Les aînés âgés de plus de 65 ans peuvent se déplacer gratuitement les mercredis et dimanches.

Avec les informations de CBC.