Les objets en plastique à usage unique interdits à Mexico

Associated Press

Associated Press

À compter du 1er janvier, la capitale du Mexique, l'une des plus grandes villes du monde, bannit sur son territoire les fourchettes, les pailles et autres plastiques à usage unique, après plus d’un an de préparation.

Le secrétaire à l'Environnement de la ville de Mexico a confirmé vendredi sur Twitter qu' à partir d'aujourd'hui, Mexico n'utilisera plus de plastique à usage unique . Le message invitait les gens à commencer à s’habituer à toujours porter des sacs réutilisables de la même manière qu’ils ne sortent jamais de leur maison sans leur cellulaire.

C’est en 2019 que les élus locaux ont adopté l'interdiction des sacs, des ustensiles et autres objets de plastique à usage unique. Les 9 millions d'habitants de la mégalopole ont passé les 12 derniers mois à s'adapter ou, dans certains cas, à ignorer l’arrivée imminente de la loi. Quant aux sacs de plastique à usage unique, leur interdiction est entrée en vigueur l'année dernière.

En remplacement de ceux-ci, les sacs dits biodégradables sont de plus en plus nombreux dans les étals de nourriture de rue. Les pailles en plastique sont moins souvent proposées et les tortillas fraîches sont livrées emballées dans du papier ou des chiffons que les clients apportent.

Parmi les objets interdits avec ce règlement, on trouve entre autres les gobelets et bâtonnets en plastique, certaines capsules à café et les ballons.

Les fourchettes et contenants à usage unique qui ne sont pas biodégradables sont désormais interdits dans la ville de Mexico. Photo : AP / Rebecca Blackwell

L'entrée en vigueur de l'interdiction survient alors que les autorités ont les yeux tournés vers la COVID-19. Mexico est en alerte rouge face à la pandémie et les hôpitaux sont près de dépasser leur pleine capacité.

Selon les chiffres communiqués par l'agence environnementale de la capitale, Mexico a produit environ 13 000 tonnes de détritus par jour en 2019.