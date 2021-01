Une intervention policière dégénère lors d’un rassemblement illégal à Gatineau

Le cœur à la fête, des membres d’une famille de Gatineau ont décidé de faire fi des mesures sanitaires le 31 décembre pour célébrer la nouvelle année et se rassembler. L’intervention policière a dégénéré à tel point que des accusations de voies de fait seront déposées.

Les policiers sont intervenus dans une maison rue le Baron après avoir reçu une plainte anonyme d’un voisin tard en soirée jeudi.

Selon le Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ), la propriétaire du domicile mentait et affirmait qu’ils n’étaient que deux dans la maison. Mais le bruit et le nombre de voitures dans l’entrée laissaient soupçonner qu'ils étaient plus que deux. La police les ont donc avertis.

D’habitude, les gens collaborent, mais dans ce cas-ci, pas du tout , raconte Mariane Leduc, responsable des communications et des relations avec la communauté au SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Elle explique que l’intervention a rapidement dégénéré, car un homme agressif ne voulait pas coopérer.

Deux versions contradictoires

Mathieu Tessier était présent lors de la soirée qui se déroulait chez sa sœur. Moi, quand j’ai entendu ma mère crier, je suis sorti. Ce n’est pas venu aux poings, mais on s’est tiraillés pas mal , relate-t-il.

Mathieu Tessier a pris part à un rassemblement illégal le 31 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Il a publié sur les médias sociaux une vidéo filmée par l’un des participants au rassemblement illégal. On y voit des échanges musclés, tant verbaux que physiques, entre policiers et fêtards.

Les policiers n’avaient pas leurs masques ou, en tout cas, la plupart. Soit qu’ils le portaient pas correctement ou soit qu’ils n’en avaient juste pas , avance cet habitant de Gatineau.

D’après Mathieu Tessier et sa sœur, l’intervention policière était démesurée. Ils allèguent que les policiers ont fait un usage excessif de la force et que plusieurs d’entre eux ne se conformaient pas aux mesures sanitaires.

Effectivement, dans la vidéo, on peut apercevoir un policier qui ne porte pas de masque. Toutefois, le SPVGService de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a une explication bien précise : le policier en question venait de se faire asséner des coups à la tête. Il avait perdu son masque.

Après cet échange, la police explique que les agents sur place ont dû appeler du renfort, puisque la situation était devenue incontrôlable. Deux policiers se faisaient attaquer par les participants à la soirée, explique la responsable des communications du SPVGService de police de la Ville de Gatineau , Mariane Leduc.

Arrivant en trombe sur les lieux, ces renforts n’ont pas eu le temps d’enfiler leurs masques, selon elle.

Des agents du Service de police de la Ville de Gatineau ont été appelés à intervenir chez des particuliers le 31 décembre pour interrompre un rassemblement illégal. Photo : Radio-Canada

D'après le protocole, tous les policiers doivent porter le couvre-visage lorsque la distanciation physique de deux mètres est impossible. On explique toutefois que, dans certaines circonstances, l'urgence d’intervenir est prioritaire.

Moi je pense qu’hier, j’ai plus été en danger d’attraper le fameux virus une fois que les policiers sont arrivés. Il y avait plus de policiers chez moi que de nombre de personnes chez moi. Ça prouve que ça n'a aucun bon sens , juge Mathieu Tessier.

Sa sœur et lui ont été arrêtés, puis relâchés tard dans la nuit du 31 décembre. On nous dit qu’on va recevoir une amende par la poste , explique M. Tessier.

La famille passe avant tout, même avant un ticket de 1800 dollars. Mathieu Tessier, participant au rassemblement

Le service de police n’est pas en mesure de dire combien de constats d’infraction à la loi sur la santé publique seront donnés pour rassemblement illégal, mais confirme qu’il est fort probable que tous les participants reçoivent une amende salée.

Il indique aussi que des accusations de voies de fait seront portées contre certains récalcitrants et que de possibles accusations d’entrave au travail policier pourraient également être émises.