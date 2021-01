Une députée fédérale néo-démocrate a voyagé en Grèce

Après des élus provinciaux du Québec, de l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta, c’est au tour de la députée fédérale manitobaine Niki Ashton d’être épinglée pour s’être rendue en Grèce. Selon le Nouveau parti démocratique, elle s’est rendue là-bas « pour voir un membre de sa famille très malade. »

Dans un communiqué de presse, le parti explique que le chef et la whip n'ont pas été prévenus à l'avance et malgré l'importance de rester à la maison […], Mme Ashton a jugé nécessaire d'aller voir ce membre de sa famille à ce moment.

Mme Ashton est députée de la circonscription de Churcill – Keewatinook Aski depuis les élections fédérales de 2008.

Le communiqué précise que bien qu'il ne s'agisse pas de vacances en famille, Mme Ashton sera retirée de ses fonctions de porte-parole , indique encore le parti.

Elle était en effet porte-parole en matière de Propriété publique et de Transports et porte-parole adjointe pour les Femmes et l'équité de genre.

Dans les prochains jours, ses rôles seront réattribués.