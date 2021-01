5 bonnes nouvelles hors pandémie qui ont marqué l’Estrie en 2020

Édith Blais est retrouvée vivante au Mali

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

La Québécoise Édith Blais et son ami italien Luca Tacchetto, enlevés en 2018 au Burkina Faso, ont été retrouvés vivants et en bonne santé le 13 mars 2020 dans le nord-est du Mali.

Ils ont échappé à leurs ravisseurs dans les environs de Kidal avant de parvenir auprès des Casques bleus de la mission de l'ONU au Mali.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Moins de deux semaines plus tard, la Sherbrookoise était de retour au pays, au grand soulagement de ses proches.

Elle publiera d’ailleurs un livre le 20 janvier retraçant le récit de sa détention de 450 jours aux mains des djihadistes. Ça sera la première fois depuis son retour au pays que la jeune femme reviendra sur son enlèvement.

Édith Blais sur la couverture de son livre « Le Sablier. Otage au Sahara pendant 450 jours. » Photo : Photo fournie / Les Éditions de l'Homme

La Tribune est relancée et déménage dans de nouveaux locaux

En décembre 2019 naissait la coopérative de solidarité de La Tribune.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Au total, 12 personnes siègent au conseil d’administration. Huit membres sont des employés du quotidien sherbrookois alors que quatre sont des membres de soutien qui viennent de l’extérieur.

Les pressiers de La Tribune entament leur dernière semaine de travail dans les locaux de la rue Roy à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

D’emblée, l’impression a été abandonnée dans leurs locaux. Ce qui a entraîné la suppression de 43 emplois.

En février dernier, alors que le quotidien sherbrookois célébrait ses 110 ans d'existence, les employés ont quitté les locaux de la rue Roy, où le quotidien était basé depuis plus de 40 ans, pour s’installer sur la rue King Ouest, près du lac des Nations.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Les six quotidiens membres des coopératives d'information, dont La Tribune et La Voix de l'Est de Granby, sont désormais passés à une formule d'abonnement numérique pour la distribution de leurs contenus en ligne.

L'édaravone est maintenant couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec

En 2019, le Sherbrookois Mario Goupil, ancien chroniqueur au quotidien La Tribune, avait interpellé Québec et Ottawa afin qu’ils rendent accessible l’édaravone, un médicament qui permet de ralentir la progression de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), aussi connue sous le nom de la maladie de Charcot ou de maladie de Lou Gehrig.

Le médicament coûtait tellement cher que le traitement demeurait inaccessible pour la vaste majorité des personnes atteintes. Pour trois mois de traitement, Mario Goupil avait déboursé plus de 2000 $ pour que sa femme Lisette Joyal, atteinte de la maladie, puisse jouir du traitement.

Depuis avril 2020, l'édaravone est finalement couvert par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Une entente étant intervenue en ce sens entre la compagnie qui a mis au point le médicament et le gouvernement du Québec.

Après des années d'attente, l'autoroute 410 est finalement terminée

Un contenu vidéo est disponible pour cet article

Après plus d’une décennie de travaux, les automobilistes estriens ont pu rouler, le 16 décembre, sur le dernier prolongement de l’autoroute 410.

Ce tronçon de 4 km permet maintenant de contourner le centre-ville de Lennoxville, au grand bonheur des citoyens, qui étaient incommodés depuis des années par la grande quantité de camions qui y passaient.

En tout, ce sont 13 km d’autoroute qui ont été créés entre le début du projet en 2009 et son achèvement.

Lac-Mégantic inaugure son Espace mémoire

Le 6 juillet 2020, date du septième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, la Ville a inauguré officiellement l’Espace mémoire, un mémorial situé sur l’emplacement de l’ancien Musi-Café.

La Ville de Lac-Mégantic a inauguré l'Espace mémoire pour honorer les victimes de la tragédie du 6 juillet 2013. Photo : Radio-Canada / Brigitte Marcoux

Le mémorial consiste en une place publique marquée de pierres récupérées au centre-ville après la tragédie. Les pierres sont gravées de mots significatifs, provenant de témoignages de citoyens de la ville, et l’une d’elles marque l’endroit exact où se trouvait le Musi-Café.

Quarante-huit silhouettes, sous forme d'étoiles, ont également été ajoutées au lieu pour souligner les 47 victimes de la tragédie. Des gradins et des arbres ont également été ajoutés.