Le ministère de l'Éducation cherche à acheter 210 000 masques le plus vite possible

Un appel d'offres mis en ligne le 24 décembre indique que la province recherche des entreprises pour soumissionner sur une commande de 210 000 masques en tissu non médicaux à livrer début 2021.

La Saskatchewan espère trouver un partenaire capable de fournir des masques si et quand cela est nécessaire pour le ministère de l'Éducation et d'autres organismes provinciaux.

À ce jour, le ministère a déjà acheté 8,4 millions de masques jetables qui ont été distribués aux divisions et aux écoles indépendantes de la province.

Ces masques sont mis à la disposition des élèves, des enseignants et du personnel sur une base quotidienne et continue , selon une déclaration du ministère de l'Éducation.

Le nombre d'inscriptions a déterminé combien de masques ont été distribués aux divisions scolaires sur les 8,4 millions. Lorsqu'on lui a demandé combien de ces masques restaient, le ministère de l'Éducation a répondu que chaque division gère son approvisionnement en masques .

L’appel d’offres indique que le ministère va passer la commande initiale d'environ 210 000 masques en tissu non médical et que le ou les fournisseurs sélectionnés seront chargés de livrer les masques directement aux 27 divisions scolaires de la province et à ses 26 écoles indépendantes.

Les soumissions doivent être envoyées au plus tard le 14 janvier et la date de livraison souhaitée des masques est le 29 janvier au plus tard. Cela signifie que les fournisseurs auront 15 jours à compter de la date de clôture des soumissions pour commencer à livrer.

Les questions et réponses ajoutées à l’appel d’offres jeudi indiquent que certains intéressés cherchaient à obtenir plus de temps en raison de la réduction des effectifs pendant les vacances, ou s'interrogeaient sur la possibilité de fournir la livraison par envois séparés. Le document indique que le ministère n'a pas la possibilité de prolonger le délai .

La mise à jour indique également que la province préfère que les masques soient livrés dès que possible .

Les masques doivent contenir un filtre et un embout nasal, et être réutilisables et lavables . Le ministère est en discussions continues avec les divisions et les écoles pour s'assurer qu'elles disposent du soutien et des fournitures dont elles ont besoin.

"Le ministère de l'éducation entreprend un autre achat en gros de masques et d'autres équipements de protection individuelle ( EPIéquipements de protection individuelle ) maintenant pour s'assurer que les écoles continuent à avoir un approvisionnement suffisant", a déclaré le ministère.

Cette prochaine fourniture d' EPIéquipements de protection individuelle comprendra : des masques jetables, des masques en tissu non médical et des écrans faciaux. Une fois commandées, les fournitures d' EPI équipements de protection individuelle seront distribuées aux divisions scolaires et aux écoles indépendantes.

Une fois exécutée, la commande permettra à certaines des plus grandes divisions scolaires de la Saskatchewan de recevoir des milliers de masques. Cela comprend 20 650 masques pour jeunes et 6870 masques pour adultes pour les écoles publiques de Saskatoon, et 20 600 masques pour jeunes et 5860 masques pour adultes pour les écoles publiques de Regina.

Les écoles catholiques du Grand Saskatoon devraient recevoir 16 650 masques de jeunes et 4 480 masques d'adultes, tandis que les écoles catholiques de Regina recevront 10 200 masques de jeunes et 2650 masques d'adultes après qu'un fournisseur aura été choisi.

La province affirme que le financement des masques provient des 10 millions de dollars alloués au ministère de l'Éducation pour les EPI équipements de protection individuelle et autres fournitures.

Depuis le 27 novembre, les masques sont obligatoires pour tous les élèves, le personnel et les visiteurs de plus de trois ans dans les écoles de la Saskatchewan, sauf lorsqu'ils mangent ou boivent.

Avec les informations de Morgan Modjeski