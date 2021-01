VTT : les deux dernières années les plus mortelles en dix ans au Nouveau-Brunswick

Les deux dernières années ont été les plus mortelles en dix ans sur les sentiers de véhicules tout-terrain (VTT) et de motoneiges au Nouveau-Brunswick.

En 2020, dix-sept personnes sont mortes après un accident de VTTvéhicule tout-terrain et cinq après un accident de motoneige, selon des données compilées par le ministère provincial de la Justice et de la Sécurité publique.

Le nombre de morts liés à ces accidents s’élève à vingt-deux en 2019, alors que la moyenne depuis dix ans s’établit à un peu moins de dix-sept.

La plupart de ces accidents ne sont pas survenus sur les sentiers gérés par la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick (QuadNB), selon le président de l’organisme.

C’est arrivé dans des places autres que nos sentiers et ça ne concernait pas nos membres, jusqu’à date , avance Roger Daigle, qui est à la tête de QuadNB.

Roger Daigle, président de QuadNB. Photo : Radio-Canada

Environ 52 000 véhicules sont enregistrés au Nouveau-Brunswick. De ce nombre, moins de la moitié sont inscrits en tant que membres de l’un des 57 clubs de la fédération.

Nos membres, on a la chance de les écouter, on leur donne même des cours de VTTvéhicule tout-terrain , surtout pour les nouveaux membres qui ne sont pas habitués à conduire des VTTvéhicule tout-terrain . Ça fait qu’on essaie de les éduquer. Mais les autres, on a la misère à les contacter et à les éduquer, parce qu’ils ne font pas partie de la fédération , regrette-t-il.

Au Nouveau-Brunswick, les cours de conduite ne sont pas obligatoires pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Les propriétaires de véhicules qui ne font pas partie d’une fédération n’ont donc pas nécessairement accès à toute l’information nécessaire, d’après Roger Daigle.

Des initiatives de sensibilisation, de concert avec le gouvernement provincial, sont en cours de conception.

On essaie de prendre les moyens d’éduquer pas seulement nos membres mais tout le monde qui fait du VTTvéhicule tout-terrain . On veut leur montrer comment c'est dangereux, c’est pas des jouets. Surtout des enfants qui conduisent des VTTvéhicule tout-terrain trop gros.

Des modifications à la loi depuis le 1er janvier

Des modifications à la Loi sur les véhicules hors route sont aussi entrées en vigueur pour renforcer la sécurité des conducteurs.

Depuis le 1er janvier, seuls les VTTvéhicule tout-terrain sont autorisés à circuler sur les sentiers gérés.

Les contrevenants au nouveau règlement sont passibles d’une amende de 280 $.

C’était dangereux, explique Roger Daigle. Quand tu vas dans un sentier, tu ne t’attends pas à rencontrer des gros camions et des Jeeps.

Cette modification à la loi vise aussi à faciliter l’entretien des sentiers, puisque de nombreux véhicules se coinçaient.

Quand les dameuses arrivaient, nos sentiers ne sont pas larges et c’était malaisé d’essayer de passer à côté pour continuer à damer , illustre Roger Daigle.

Parmi les changements imposés, il y a aussi le port obligatoire de la ceinture de sécurité pour les véhicules qui en sont munis et l’augmentation des pouvoirs des agents de la paix sur les sentiers, qui sont désormais capables de donner des contraventions et de saisir des véhicules.