Un foyer d’éclosion à la Cité-de-la santé à Laval

Depuis le 22 décembre, trois médecins, trois infirmières et quatre préposés aux bénéficiaires ont été contaminés à la COVID-19 dans l’exercice de leurs fonctions, à l’hôpital de Laval. Face à cette nouvelle éclosion, le syndicat des employés a proposé de fermer l’urgence ou de vacciner tout le personnel qui y travaille, mais ces deux propositions ont été refusées par la haute direction de l’établissement.

La suspension des visites des aidants naturels, une autre piste de suggestion proposée par le syndicat, a également été rejetée, cette fois par le ministère.

Devant l’absence de nouvelles mesures pour empêcher de nouvelles éclosions, Dereck Cyr, le vice-président et responsable pour la santé et sécurité au travail au Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ), affirme que ses collègues et lui ressentent énormément d’inquiétude.

Trois médecins sur 30 ont été contaminés, c’est 10 % de notre personnel. Ça nous inquiète parce qu’on ne sait pas qui pourra prendre soin des patients si d’autres médecins se contaminent. Dereck Cyr, Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval

Un dilemme éthique qu’on ne veut pas vivre

Avec le retour des voyageurs, qui devrait se faire dans les prochains jours, le vice-président et responsable pour la santé et sécurité au travail au SIIALL-CSQ, craint que les 15 lits disponibles aux soins intensifs - dont 9 sont déjà occupés - ne soient pas suffisants pour répondre à la demande. Les gens ne réalisent pas à quel point c’est dangereux. , se désole-t-il.

Bien que le nombre d’intubations ait diminué depuis l’utilisation de l’oxygène à haut débit pour soigner certains patients infectés à la COVID-19, Dereck Cyr s’inquiète surtout du moment où il faudra faire des choix. Ce sera pas drôle lorsque l’on devra choisir qui on garde intubé ou pas , ajoute-t-il.

Augmentation du nombre d’agressions

L’accès aux soins de santé en psychiatrie est un autre défi auquel les employés de l’urgence de l’Hôpital Cité-de-la santé à Laval font face. L’établissement, qui offre également des services en santé mentale, ne détient pas d’urgence séparée pour les patients qui s’y présentent. Ceux-ci doivent donc être isolés en attente d’un résultat négatif à la COVID-19, sans quoi ils ne peuvent être soignés.

Les patients doivent donc attendre parfois de longues heures, isolés. Pour Dereck Cyr, le fait pour ces patients de devoir rester dans un endroit clos, sans même aller à la salle de bain, augmente le potentiel d’agressions envers les travailleurs.

Ce n’est pas sain ni pour le patient ni pour le personnel. Dereck Cyr, Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval

Il indique d'ailleurs avoir observé une augmentation de 30 % des agressions envers les travailleurs de la santé de l’urgence. Face à ce problème, la seule solution qu’entrevoit Dereck Cyr serait de trouver un meilleur endroit à l’extérieur de l’urgence pour faire attendre les patients, le temps d’obtenir leurs résultats de test COVID et de pouvoir les prendre en charge sur l’unité.

« On demande aux Lavallois de faire attention et de respecter les mesures sanitaires. On demande également aux gens de ne pas se présenter à l’urgence pour rien. Moins il y a de visite, plus on peut s’occuper des gens, conclut Dreck Cyr.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau