Jusqu'à 30 cm de neige en Nouvelle-Écosse samedi

Environnement Canada a émis des avertissements pour certains secteurs du nord et de l'est de la province, notamment les comtés d'Annapolis, de Hants et de King. Certaines parties des comtés de Cumberland et de Colchester sont aussi touchées.

Selon l'agence fédérale, la neige devrait tomber à partir de samedi matin jusqu'à la nuit de samedi à dimanche, avec une accumulation totale de 15 et 20 cm. Dans certaine région, on pourrait voir jusqu'à 30 cm d'ici la fin de la tempête.

Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement , indique-t-on. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.

De plus, des vents forts d'est à nord-est avec des rafales de 60 à 80 km/h pourraient réduire considérablement la visibilité dans la poudrerie.

De la neige se changeant en pluie est également attendue samedi le long du littoral dans le sud-ouest. Jusqu'à 10 cm sont attendus à l'intérieur des terres.

Il s'agit de la deuxième tempête de neige en Nouvelle-Écosse cet hiver.