Les Insulaires pourront davantage s'exprimer sur le budget de fonctionnement à venir

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard annonce la mise sur pied de mesures technologiques qui devraient permettre aux citoyens de soumettre plus facilement leurs idées et leurs commentaires sur le budget de fonctionnement à venir.

Toutes les consultations prébudgétaires seront virtuelles et comprendront une assemblée publique virtuelle qui se tiendra le 12 janvier, de 14 h à 16 h. Des services d'interprétation simultanée seront offerts.

Les participants intéressés doivent s'inscrire à l'avance.

Quant à l'événement Facebook en direct, il sera ouvert à tous sur la page Facebook du gouvernement le 14 janvier de 19 h à 19 h 30 environ. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à cet événement.

La ministre des Finances de l'Île-du-Prince-Édouard, Darlene Compton, croit que ces changements rendront les consultations plus inclusives et plus accessibles pour tous.

D'autre part, la population peut continuer à soumettre ses idées et commentaires en ligne jusqu'au 22 janvier.