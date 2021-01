Une famille de Winnipeg encourage la gentillesse grâce à un compte sur Instagram 

Rebecca McDermott et ses deux fils ont fait preuve de gentillesse durant la pandémie, sans rien attendre en retour. Ils encouragent fortement les autres à poser les bons gestes grâce à leur compte Instagram, Be Kind Winnipeg.

Mme McDermott et ses fils, Lachlan et Noah y consignent non seulement leurs bonnes actions, mais partagent également d'autres exemples de gentillesse au sein de la communauté, pouvant ainsi inspirer d'autres personnes à faire pareil.

Avant la pandémie, la mère de famille et ses fils préparaient des sandwiches pour les sans-abri.

Lorsque la COVID-19 a frappé, elle a soulevé le désir de faire quelque chose pour montrer que la gentillesse et les bonnes actions se produisaient encore dans la ville, même pendant une période aussi difficile et sombre.

Il s'agit juste de s'assurer que les gens sachent que cela se passe encore et surtout dans notre ville, montrer que nous sommes forts et que nous allons nous en sortir , a-t-elle déclaré.

Le compte présente des histoires de Lachlan et Noah faisant des dons de jouets à Toy Mountain de l'Armée du Salut, afin de collecter des fonds pour Diabetes Canada, et sur une infirmière qui a donné du lait maternisé, des couches et de l'épicerie à une mère qui avait des difficultés financières.

L'un des actes de gentillesse du garçon a été de remettre des lettres et des cartes-cadeaux aux infirmières de l'unité de soins intensifs néonatals de l'hôpital Saint-Boniface de Winnipeg au début du mois de décembre, une façon de remercier l'infirmière qui a aidé la mère dans le besoin.

Le compte Instagram présente de simples actes de gentillesse dans la ville, principalement de la part d'autres enfants. Photo : Be Kind Winnipeg

C'était comme une boucle , explique Mme McDermott, puisque Lachlan a passé 17 jours dans cette unité de soins intensifs néonatals après sa naissance.

C'est toujours intéressant de voir comment l'univers fonctionne , mentionne-t-elle.

Les actes de gentillesse présentés sur la page peuvent ne pas être des gestes énormes, ou le genre de choses qui feraient typiquement les nouvelles de 18 heures, soulève Mme McDermott. Mais il s'agit de montrer comment de petits gestes peuvent avoir un grand impact.

Parfois, nous pensons qu'il faut faire de grands gestes de gentillesse, mais en réalité le sourire d’une personne dans la rue ou une carte que vous déposez chez votre voisin, peut répandre beaucoup de joie et d'amour , a déclaré Mme McDermott.

Lors d'une action de gentillesse, les garçons ont remis des cartes-cadeaux et des lettres aux infirmières travaillant à l'unité de soins intensifs néonatals de l'hôpital de Saint-Boniface. Photo : Rebecca McDermott

Nous savons que les choses sont vraiment difficiles, et je pense que nous voulons simplement poursuivre cette tendance à être fort à Winnipeg et à montrer de la gentillesse envers les autres. C'est vraiment ce que nous espérons pour ce projet.

Le compte n'a qu'une douzaine de messages pour l'instant, mais le trio espère recevoir et présenter plus d'histoires sur sa page. Vous pouvez les trouver sur Instagram à @be_kind_winnipeg, et leur envoyer votre histoire par courriel à bekindwinnipeg@gmail.com.

Avec les informations de Lindsay Mackenzie