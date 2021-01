Un DJ organise une soirée virtuelle du Nouvel an

Faute de pouvoir se rassembler, c’est en mode virtuel que les Saguenéens et Jeannois pourront célébrer le Nouvel An. Grâce à la plateforme Twitch, le DJ Carl Brindle fera danser les gens dans le confort de leur résidence.

Le DJ de Jonquière a lancé la soirée il y a déjà quelques heures. Il compte être derrière les platines, depuis son sous-sol, jusqu’à 1 h. Le rendez-vous virtuel comptait près de 4000 connexions, jeudi peu avant 20 h.

J’ai pensé à l’événement il y a un mois. Je me suis dit que ce serait plaisant de faire cela étant donné que les bars et restaurants sont fermés. Je suis habitué de faire les partys du 31 décembre dans les bars , explique-t-il.

Carl Brindle apprécie l’absence de limites géographiques associée à l’événement virtuel. Selon ses estimations, jusqu’à 15 000 personnes pourraient rejoindre la soirée.

Briser la solitude

Le DJ Carl Brindle est d’avis que ses soirées organisées sur la plateforme Twitch dépassent le simple plaisir de la musique. Il indique avoir reçu de nombreux commentaires de participants qui passent un bon moment grâce à ces rassemblements virtuels.

C’est vraiment un aspect qui est très fort de mes événements Twitch que je fais depuis 10 mois. On a besoin d’avoir du plaisir ces temps-ci. C’est plus de mauvaises nouvelles que des bonnes. Il n’y a pas beaucoup de choses à faire. Les gens se connectent sur leurs télévisions, leur tablette et ils ont un DJ à domicile. Les gens embarquent , dit-il.