Des centaines de dons abandonnés dans la neige

Hier nous avons rempli deux camions 20 pieds complets de stock , illustre Magalie Lopez, directrice générale de la Ressourcerie de Lévis.

Pourtant, une affiche indique clairement aux citoyens que l'endroit est fermé jusqu'au 11 janvier en raison du décret gouvernemental pour diminuer la progression de la COVID-19.

Nous avons un 5 % de la population qui vient se débarrasser... de ses poubelles, si je peux me permettre le mot , poursuit Mme Lopez. Elle mentionne même avoir retrouvé de vieux pneus devant son organisme, ou encore un bol de toilettes brisé.

Un bandeau rouge a été installé pour décourager les gens à abandonner leurs dons à l'extérieur. Photo : Radio-Canada

Des livres sans protection

À quelques pas de la Ressourcerie se trouve l’organisme Écolivres. Le constat est le même. Là, ce sont des livres qui s’empilent dans la neige.

Imaginez-vous! Un livre fait en papier et de l’humidité. Et dans la neige en plus. Qu’est-ce que ça fait aux livres? Un vrai gâchis. Il n'y a plus le moyen de le mettre en vente , se désole Caroline Gallant, la directrice générale de l’organisme.

Les deux organismes doivent donc s’arranger pour se débarrasser des dons inutilisables, ce qui représente une dépense imprévue.

Et ce n’est pas la première fois. Au premier confinement, c’est arrivé aussi. Quand on est revenu après plusieurs semaines, on a tout entassé ça dans un entrepôt et on n’a pas encore fini de trier tous ces livres , explique Mme Gallant.

Les deux directrices générales sont conscientes que la période des Fêtes est un bon moment pour faire du ménage.

Mais de nous les apporter comme ça, ça ne sert à rien. Je n’ai personne pour les trier , poursuit Magalie Lopez.

Elles demandent à la population d’attendre la réouverture.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie