En quarantaine avant un transfert, un homme de Granby meurt des suites de la COVID-19

Forcé de demeurer en quarantaine au site non traditionnel de soins Bowen de Sherbrooke afin de ne pas perdre sa place dans une ressource intermédiaire, un homme de Granby y a contracté la COVID-19 et a perdu la vie des suites de la maladie.

Une situation que déplore Anick Laforte, la fille de l’homme. Une situation qui, selon elle, aurait pu être évitée.

Son père, Marcel, était atteint de démence. La famille avait réussi, avec l’aide du CLSC, à lui trouver une place au pavillon Omer-Deslauriers de Granby afin qu'il bénéficie des soins requis par sa maladie.

Marcel Laforte est mort à la suite de complications liées à la COVID-19 après avoir contracté le virus au site non traditionnel de soins Bowen de Sherbrooke. Photo : Photo fournie

Une fois la place obtenue, ils ont appris qu'un confinement de 14 jours était nécessaire avant de procéder au déménagement de M. Laforte. Malgré les tentatives de la famille et des intervenantes, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a maintenu sa décision d'obliger l'homme à se confiner au centre Bowen.

On ne nous a pas donné de choix. Anick Laforte

La personne qui intervenait dans notre dossier au CLSC a tout fait en son pouvoir [...] pour que papa fasse son confinement à la maison, [à cause] de ses problèmes cognitifs, mais ça a été refusé par le CIUSSS , indique Anick Laforte.

On ne l’aurait pas envoyé là si on avait su

Au moment où la famille a accepté de placer Marcel Laforte au site non traditionnel de soins de la rue Bowen, elle ne savait pas qu’il y avait déjà eu des cas de COVID-19 dans l’établissement.

On l’a su après l’admission de papa qu’il y avait eu un cas trois semaines auparavant. C’est sûr que ça aurait influencé notre décision. On ne l’aurait pas envoyé là si on avait su qu’il y aurait des risques de contracter la COVID. Semblait-il, c’était un endroit très sécuritaire , poursuit-elle.

L'éclosion a pris de l'ampleur au site non traditionnel de soins et a touché Marcel Laforte, qui est décédé peu de temps après à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke des suites de complications liées au virus.

Mme Laforte déplore que les intervenants du CLSC n'aient pas de pouvoir décisionnel dans un cas comme celui de son père. Elle se dit également être très en colère. On a aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir vu ça d’avance , regrette-t-elle.

Dans une réponse écrite, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS indique que bien que tous les efforts soient mis en place pour éviter l’entrée du virus et sa propagation dans nos installations, cette situation démontre encore une fois qu’aucun milieu n’est à l’abri .

De plus, bien que le choix du lieu permettant l’isolement préventif de 14 jours ait été pris selon les directives en vigueur, la situation que vous rapportez sera analysée de nouveau afin d'évaluer si des adaptations pourraient être mises en place dans le meilleur intérêt de tous , explique-t-on.

Avec les informations de Pierrick Pichette