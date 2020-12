12 spectacles virtuels à voir pour fêter le passage à 2021

Le Party du Nouvel An sur Internet (et non au Vieux-Port)

L’habituel spectacle du Nouvel An, organisé chaque année au Vieux-Port de Montréal, se déroule cette année en ligne. Une douzaine d’artistes, dont Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Klô Pelgag, Random Recipe et Fouki, chantent lors de cet événement intitulé Rêver ensemble et notamment tourné dans plusieurs lieux de Montréal.

Martha Wainwright, Matt Holubowski, Alicia Moffet, Pierre Kwenders, The Franklin Electric, The Barr Brothers, KNLO et Beyries participent également à ce concert animé par Marina Bastarache et Gaël Comtois.

L’événement sera diffusé sur le site de Montréal en fêtes  (Nouvelle fenêtre)  à partir de 21 h 30.

À lire aussi : Festivités virtuelles à Montréal pour le Nouvel An

Le festival Toboggan à Québec

Pour saluer le changement d’année, le festival Toboggan a décidé de proposer quatre soirées musicales virtuelles et gratuites, du 28 au 31 décembre. Le dernier concert aura donc lieu jeudi soir à 19 h sur la page Facebook de Toboggan.

C’est dans le décor du Fairmont Le Château Frontenac que le producteur et DJ Felix Cartal clôturera ce festival avec de la musique électro.

Réveillonner avec Patti Smith

Après avoir fêté ses 74 ans mercredi avec un concert virtuel, la chanteuse et musicienne rock Patti Smith sera la vedette, avec l'artiste plasticienne Anne Imhof, de l'événement du Nouvel An, organisé par le projet d’art public britannique Circa.

Cette performance devait être présentée sur un écran géant à Picadilly Circus, à Londres, mais la hausse des cas de COVID-19 au Royaume-Uni a forcé l’annulation des festivités. Elle sera donc diffusée sur la chaîne YouTube de Circa  (Nouvelle fenêtre) entre 18 h 45 et 19 h 15, heure de l’Est.

Kiss en concert depuis Dubaï

Le groupe Kiss a décidé de voir les choses en grand avec un concert pyrotechnique donné depuis Dubaï, aux Émirats arabes unis, et diffusé dans le monde entier à une heure variant selon les pays.

Au Canada, rendez-vous à 21 h, heure de l’Est, pour découvrir ce spectacle payant, intitulé Kiss 2020 goodbye (Nouvelle fenêtre) . Il sera filmé en 360 degrés par plus de 50 caméras.

Justin Bieber en direct

Pour la première fois depuis 2017, le chanteur canadien Justin Bieber remontera sur scène pour un concert virtuel  (Nouvelle fenêtre) payant, qui commencera à 10 h 15, heure de l’Est.

Il interprétera notamment ses récentes chansons Lonely et Holy, et il dévoilera son tout nouveau titre Alone.

Des concerts sur Times Square

Comme chaque année, la boule de Times Square descendra à minuit à New York, mais le public n’aura pas le droit de s’y rendre en raison de la pandémie de COVID-19.

Direction donc le site NYE 2021  (Nouvelle fenêtre) ou l’application gratuite NYE pour assister à ce rituel, mais aussi pour écouter les concerts virtuels de trois artistes : Chloe Gilligan, Armani White et Alex Boyé.

90 minutes avec Melissa Etheridge

La chanteuse de folk rock américaine Melissa Etheridge proposera à 18 h, heure de l’Est, un concert payant sur son site Etheridge TV  (Nouvelle fenêtre) .

David Guetta au Louvre

C’est devant la pyramide du Louvre, à Paris, que le DJ français David Guetta s’est produit sans public pour un concert caritatif, notamment diffusé sur YouTube  (Nouvelle fenêtre) , à 18 h, heure de l’Est.

Jean-Michel Jarre en immersion à Notre-Dame de Paris

À 17 h 25, heure de l’Est, l’artiste français Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, donnera un concert en direct baptisé Welcome to the other side.

Ce spectacle, diffusé sur le compte Facebook etle site de la mairie de Paris  (Nouvelle fenêtre) , sera véritablement virtuel puisque Jean-Michel Jarre se produira sous la forme d’un avatar dans une église Notre-Dame virtuelle restaurée.

Danser avec Kylie Minogue

À 18 h, heure de l’Est, les fans de Kylie Minogue pourront voir la chanteuse australienne interpréter les titres de son dernier album Disco ainsi que ses classiques lors du concert payant Kylie: Infinite Disco, qui a été enregistré en novembre dernier.

L’Orchestre philharmonique de Vienne

Avis aux amateurs et amatrices de musique classique, le traditionnel concert du jour de l’An de l’Orchestre philharmonique de Vienne aura lieu vendredi, mais sans public.

Au programme notamment, des valses et des polkas du compositeur autrichien Johann Strauss Jr.

Au Canada, il sera possible de voir ce concert, présenté par l’acteur britannique Hugh Bonneville, vendredi à 21 h, heure de l’Est, sur les ondes de PBS ou par l’intermédiaire de l’application PBS Video, en sélectionnant la station Vermont PBS pour le Québec.

La bonne humeur de Pink Martini à la maison

Pour dire au revoir à 2020 sur de la musique festive tantôt jazzy tantôt latine, Pink Martini chantera ses plus grands succès lors d’un concert intitulé Good Riddance 2020!.

Ce spectacle payant en ligne débutera à 21 h, heure de l’Est, sur la plateforme OurConcerts.live  (Nouvelle fenêtre)