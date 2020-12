Des renforts de la Croix-Rouge passent Noël dans la région

Des renforts de la Croix-Rouge ont passé la période des Fêtes, loin de leurs proches, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Arrivés le 23 novembre dernier, certains d’entre eux ont vu leur mandat être prolongé. Seize personnes se retrouvent toujours au CHSLD Jacques-Cartier de Chicoutimi et 20 autres à la résidence privée pour aînés Villa d'Alma.

Les aides de service de la Croix-Rouge soutiennent le personnel en place puisqu'ils ne peuvent offrir de soins de santé. Ces personnes offrent également de leur temps aux résidents. Activités de socialisation, discussions et jeux permettent de briser l’isolement.

Les mots du premier ministre Legault, quand il a dit on a besoin de bras, en fait, je pense que ça nous a tous interpellés, un peu, parce qu'on s'est dit on en a des bras. Donc, ça on peut le faire , témoigne le coordonnateur de site pour la Croix-Rouge, François De Montigny.

C’est quelques heures à peine avant son départ que le volontaire de Gatineau a appris qu’il se dirigeait vers le Saguenay. En poste au CHSLD Jacques-Cartier depuis six semaines, il se considère chanceux d'y passer le temps des Fêtes.

On essaie de faire partie de la famille, un peu, parce que c'est quand même une famille. L'équipe du site nous a vraiment bien intégrés. On ne se sentait pas vraiment seul et avec les résidents ça a été très agréable. Ça a été un Noël très différent des Noëls habituels, mais en même temps un très beau Noël , confie celui qui n'hésiterait pas à répéter l’expérience.

C’est le désir de se tourner vers l’aide humanitaire qui a poussé l’homme qui ne détient pas de formation en santé à joindre, l’été dernier, la Croix-Rouge. Le doctorant en philosophie affirme avoir vécu des rencontres incroyables.

Le mandat de la Croix-Rouge a été prolongé jusqu'au 31 mars pour l'ensemble de la province. François De Montigny compte répondre à l’appel tant qu’il y aura des besoins.

D’après les informations de Gabrielle Morissette