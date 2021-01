La COVID-19 en Estrie en 7 moments marquants

Un 1er cas de COVID-19 rapporté en Estrie

Alors que huit autres cas de COVID-19 avaient déjà été rapportés au Québec, un premier cas de la maladie a été déclaré en Estrie le 11 mars.

Le directeur de la santé publique au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le Dr Alain Poirier, en a fait l’annonce au Téléjournal Estrie.

La personne infectée, qui revenait d’Italie, avait été placée en isolement à domicile.

On s’attendait à en avoir. Les Estriens voyagent comme tout le monde , avait déclaré le Dr Poirier à ce sujet.

Rappelons que c’est aussi le 11 mars que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la COVID-19 de pandémie mondiale pour la première fois devant la gravité de la situation.

Un 1er décès lié à la COVID en Estrie

Le 25 mars, la COVID-19 faisait un premier mort en Estrie. Photo : Radio-Canada

Le 25 mars, la COVID-19 faisait un premier mort en Estrie. La région était alors la deuxième plus gravement touchée au Québec derrière Montréal.

En conférence de presse, Horacio Arruda avait expliqué que cette victime, la septième dans la province, n’habitait pas dans une résidence pour aînés.

Le même jour, le Québec était « mis sur pause », à l’exception des services essentiels, pour tenter de limiter la propagation du virus.

Au moment d’écrire ces lignes, plus de 8000 Québécois, dont 171 Estriens, ont perdu la vie en raison du virus.

Une éclosion frappe la santé publique estrienne

Le lendemain du premier décès estrien, soit le 26 mars, la Direction de santé publique de l’Estrie a fait savoir que 10 de ses employés étaient atteints de la COVID-19.

Moins d’une semaine plus tard, le Dr Poirier confirmait que 40 employés avaient contracté le virus.

Ces employés, qui n’avaient pas été en contact avec la population, avaient notamment été réunis dans un même bâtiment pour effectuer du travail d’enquête sur les cas de COVID. Aucun d’eux n’avait voyagé, avait souligné le Dr Poirier.

Le Dr Poirier avait concédé que ce n’était pas une bonne idée, mais qu’en même temps, la santé publique n’avait pas eu le choix, car le télétravail aurait amené trop de défis quant à la protection des données personnelles des patients.

Le Centre de confinement de Sherbrooke ouvre ses portes

Le 27 avril, le couvent Mont-Sainte-Famille a été transformé en centre de confinement pour des patients atteints de la COVID-19 vivant avec des troubles cognitifs, comme l’Alzheimer, afin d’y assurer leur sécurité.

Le Centre a aussi permis d'héberger des patients en transition vers un CHSLD ou une résidence devant respecter un isolement de 14 jours.

Les usagers qui avaient été hospitalisés devaient également aller dans ce milieu de transition avant de réintégrer leur milieu de vie après avoir été déclarés négatifs.

L’Estrie, village gaulois, reste orange

Au cours de la deuxième vague, l’Estrie est restée pendant près d’un mois l’une des seules zones de la région à demeurer au palier orange, tel un véritable village gaulois.

Le 13 octobre,la Montérégie, le Centre-du-Québec et l’intégralité du territoire de la Capitale-Nationale passaient en zone rouge, mais pas l’Estrie.

Il a fallu attendre le 12 novembre pour que la région tombe au rouge.

Entrevue du Dr Poirier sur le passage de l'Estrie en zone rouge jeudi Photo : Radio-Canada / John Naïs

Plusieurs secteurs ayant peu de cas à ce moment-là, comme Coaticook, avaient demandé que l’Estrie soit fractionnée pour leur éviter de passer au palier maximal. Cette requête est restée lettre morte.

La fabrication de masques très populaire

Peu après le début de la pandémie, l’engouement pour les masques réutilisables en tissu a été réel dans la région.

À la réouverture des commerces au printemps dernier après le confinement, les magasins vendant des articles de couture ont d’ailleurs été pris d’assaut.

À la recherche de matériel pour la fabrication de masques, de nombreuses personnes faisaient la file devant les magasins de tissus comme Fabricville à Sherbrooke. Au-delà du tissu, plusieurs étaient à la recherche d'élastique, un élément primordial qui s’est fait rare.

Le premier vaccin

Les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNtech contre la COVID-19 ont été administrées à des travailleurs de la santé le 23 décembre au Centre de Foires de Sherbrooke.

COVID-19 : c'est parti pour la vaccination en Estrie Photo : Radio-Canada

Pour le Dr Alain Poirier, directeur de la santé publique en Estrie, ce 23 décembre 2020 a été une journée heureuse.

Ça fait moins d’un an qu’on travaille [sur le vaccin]. Jamais on n'aurait rêvé que ça arriverait aussi vite. Et aujourd’hui même, le vaccin [de Moderna] a été accepté par Santé Canada , s’est-il réjoui.

Marie-Manon Bergeron a été la première travailleuse de la santé de l'Estrie à avoir reçu le vaccin. C’est mon cadeau de Noël , a-t-elle lancé, visiblement contente.

Je l’ai fait à cause de mon travail et je suis aussi proche aidante, alors c’est important. C’est la lumière au bout du tunnel. Marie-Manon Bergeron, la première travailleuse de la santé de l'Estrie à recevoir le vaccin contre la COVID-19

Environ 3000 personnes devraient être vaccinées au cours des premières semaines de la campagne, a assuré la santé publique.