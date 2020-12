Le chansonnier Éric Masson termine son année en se réinventant

Dans le contexte de pandémie qui a paralysé le milieu culturel et qui a bousillé son agenda de spectacles, il a troqué la scène et sa guitare pour ses outils et a créé sa nouvelle entreprise, Les boiseries M.

On n'a comme pas le choix, confie-t-il. Comme je dis souvent, soit on se met en petite boule dans un coin et on dit que ça ne va pas bien, soit on se retrousse les manches et on se réinvente.

La pandémie a eu pour effet d'accélérer ses plans. C'était dans mes projets de repartir le travail du bois et d'offrir ça aux gens, c'est venu juste un peu plus vite que prévu.

Pour lui, pendant l’arrêt des spectacles, il s’agissait d’une question de survie et de santé mentale et ça le restera lorsqu'il reprendra la scène, fait-il valoir.

L'atelier, le travail du bois, est en quelque sorte une façon de trouver un bel équilibre là-dedans et une tranquillité. Je me rends compte que c'est possible de combiner les deux. Éric Masson, chansonnier et ébéniste

L’artiste demeure confiant de pouvoir fouler la scène en 2021, mais il entend bien poursuivre son deuxième métier en parallèle.

Spectacle de fin d’année à l'Amphithéâtre Cogeco

D’ici là, Éric Masson et ses musiciens ont enregistré un spectacle virtuel de fin d’année à la demande de la direction de l’Amphithéâtre Cogeco, spectacle qui est disponible depuis mercredi sur le site internet de l'Amphithéâtre.

Il en est ressorti un fort beau beau moment pour ses musiciens et lui, dit-il.

Habituellement on fait 120 à 125 shows par année. Là, ça faisait neuf mois qu'on n'avait pas eu la chance de monter sur scène ensemble, souligne-t-il. J'espère que les gens vont l'apprécier, que ça leur fera du bien autant que ça nous en a fait à nous.

Le spectacle est en vente au coût de 5$ jusqu'au 9 janvier. Tous les fonds amassés seront remis à la Fondation régionale pour la santé de Trois-Rivières.

Avec les informations de Pascale Langlois