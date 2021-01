L'événement vise à amasser des fonds dans le but d’améliorer la qualité des soins de santé pour les patients atteints de cancer aux Îles-de-la-Madeleine.

L’organisation de la baignade hivernale qui se tient le premier de l'an depuis 2018 a dû être revue pour assurer le respect des mesures sanitaires.

Le rassemblement habituel de quelque 250 spectateurs et baigneurs sur la plage de la Dune-du-Sud, à Havre-aux-Maison, n'aura donc pas lieu.

Le fonctionnement de l'événement Vague d'espoir est modifié pour éviter un grand rassemblement sur la plage de la Dune-du-Sud (archives). Photo : Jennifer Boudreau

Les participants sont plutôt invités à se lancer à l'eau chacun de leur côté ou en bulle familiale, qu'ils résident aux Îles-de-la-Madeleine ou ailleurs au Québec.

Le 1er janvier, les gens peuvent faire leur baignade à l’heure qu’ils le veulent et à la plage de leur choix , explique la coorganisatrice Geneviève Richard. On demande aux gens de peut-être se filmer et de publier la vidéo sur Facebook avec le mot-clic #vaguedespoir.

Ce n’est pas juste aux Îles-de-la-Madeleine, on a des amis ailleurs au Québec qui vont participer. C'est un point positif, cette année, ça peut être n'importe où! Geneviève Richard, coorganisatrice de Vague d’espoir

L'événement Vague d'espoir est né en 2018, en l'honneur et à la mémoire de Jean Richard, emporté par un cancer en 2017. Sa famille a transformé la baignade hivernale à laquelle Jean Richard et ses proches s’adonnaient pour le plaisir à chaque début d’année en un événement caritatif rassembleur pour lutter contre le cancer. Plus de 17 000 $ ont ainsi été amassés depuis 2018.

Une collecte virtuelle qui dépasse les attentes

Les dons sont amassés virtuellement cette année, sur le site de la Fondation santé de l’archipel, plutôt que d’être recueillis directement sur la plage.

La coorganisatrice de Vague d'espoir, Christine Richard, raconte avoir craint que cette formule adaptée à la COVID-19 nuise à la collecte de fonds, mais elle a vite été rassurée.

Plus de 5000 $ ont été amassés avant même la tenue de l’événement : une somme qui dépasse largement l’objectif fixé à 3500 $. Le bilan final de la collecte de fonds sera connu dans trois semaines, puisque les dons en ligne et dans différents commerces seront acceptés jusqu’à la mi-janvier.

Le fait que ce soit en ligne, ça nous a permis de recevoir des dons de partout , précise Christine Richard.

On est vraiment super contents et agréablement surpris de voir que les gens ont embarqué quand même , ajoute sa sœur Geneviève.

Les baigneurs devront se jeter à l'eau en petits groupes pour respecter les mesures sanitaires en vigueur en zone orange (archives). Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Les organisatrices ne peuvent s'avancer sur le nombre de courageux qui vont se jeter à l'eau, étant donné la formule particulière de l'événement cette année. Elles espèrent qu'au moins une cinquantaine de personnes vont relever le défi.

Miser sur la prévention

Avec la 4e Vague d’espoir, les sœurs Richard souhaitent sensibiliser la population à l’importance de la prévention pour déjouer le cancer.

Notre mère s’est fait diagnostiquer très récemment un cancer du sein , raconte Christine Richard. Ça a été découvert avec un test de routine. On l’avait poussée à aller passer une mammographie et c’est ça qui a permis de trouver le cancer de façon précoce. Ça change vraiment beaucoup le pronostic.