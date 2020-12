La région d'Ottawa-Gatineau se prépare à célébrer la nouvelle année en mode 2.0

La mère de famille a secoué les puces de ses deux filles, jeudi midi, pour aller prendre un bain d’air frais sur une patinoire d’Ottawa à quelques heures du grand décompte de fin d’année. Plus tard, une petite soirée à quatre est au menu.

Stéphanie Willcott est sortie avec ses deux filles, le 31 décembre, prendre l'air, pour ensuite célébrer le Nouvel An en famille. Photo : Radio-Canada

On va se faire une belle petite fête en famille. On va se faire une fondue au chocolat, on va jouer à des jeux avec les enfants et regarder le décompte à la télé , a partagé Stéphanie Willcott, les patins aux pieds.

Maryse Lefebvre a eu la même idée, jeudi, mettre le pied dehors avant les célébrations. Avec cinq adolescents à la maison, Mme Lefebvre tournera la page sur l’année 2020 en bonne compagnie, même si cette année, la fête sera beaucoup plus modeste qu’à l’habitude.

Maryse Lefebvre entamera la nouvelle année, en famille, à la maison, avec ses cinq adolescents. Photo : Radio-Canada

Hier on était tous ensemble à l’intérieur, c’est pour ça qu’on doit sortir faire un peu d’activité physique. Mais ce soir, on va peut-être regarder le Bye Bye et relaxer, comme toutes les autres soirées. On s'amuse en famille finalement, on aime bien , dit la femme qui se console en se disant que l’année tire à sa fin.

Des fêtes virtuelles

Si certains ont l’intention de rester en solo pour préparer la fête de l’an prochain, d’autres comme Rym Remsaadi ont l’intention de marquer le début de la nouvelle année entourés des leurs, même si la pandémie sépare les groupes cette année.

Je vais rester à la maison avec ma famille et probablement faire des appels Zoom avec tout le monde qui ne sera pas ici avec nous , dit-elle.

Pour Dominique Perreault, qui a l’habitude de sabrer le champagne de la nouvelle année à Montréal avec des proches, les festivités seront aussi virtuelles, accompagnées d’un bon vieux match de hockey junior.

Je m’assure d’être à la maison pour 18 h pour regarder la partie des juniors. Je suis beaucoup la série de hockey junior. Après on a planifié un décompte virtuel avec des amis de Montréal, on va sortir le champagne. Et le Bye Bye , note Mme Perreault.

Mais pendant que plusieurs feront le party version 2.0 , d'autres seront à la tâche pour nourrir tout ce beau monde. Parce que cette année, les plats à emporter ont la cote.

Gabrielle Boudin, directrice des opérations chez North & Navy, un restaurant d’Ottawa, se prépare pour un dernier blitz.

Gabrielle Boudin, directrice des opérations du restaurant North & Navy à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Ce soir, ça va être de 16 h à 22 h, sans arrêt. On a des commandes qui se font ramasser chaque 15 minutes , lance la restauratrice.

Mais cette année, le repas de la veillée du jour de l’an prendra des allures bien différentes, dit-elle.

Au restaurant North & Navy, à Ottawa, des caisses de bouteilles de vin sont prêtes à partir dans les familles de la région pour le traditionnel souper de la veille du jour de l'An. Photo : Radio-Canada

C’est super étrange, parce que normalement, le jour de l’An, à minuit on a des bulles qu’on passe dans toute la salle, tout le monde est debout et tout le monde se parle. Ça va être un peu différent, mais c’est correct. On est occupé et je pense qu’on va être fatigués à la fin de notre soirée , partage Gabrielle Boudin qui n’a qu’un souhait pour 2021 : rouvrir ses portes et engager tout le monde.

Avec les informations d'Andréanne Apablaza