Mort de l'ombudsman des patients de l'Ontario Cathy Fooks

Cathy a consacré sa vie à la fonction publique et à l'amélioration de la qualité des soins de santé dans notre province - le tout dans le seul but d'améliorer l'expérience des patients, des familles et de leurs soignants , a écrit la ministre de la Santé, Christine Elliott, dans un communiqué.

Nous avons perdu une vraie championne dont la présence manquera cruellement à beaucoup, tant sur le plan professionnel que personnel. Au nom du gouvernement de l'Ontario, je présente mes sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux qui pleurent le décès de Cathy.

La cause du décès n'a pas été révélée.

Cathy Fooks avait été nommée ombudsman des patients en juin 2020. Elle a été aussi notamment présidente de The Change Foundation, un organisme destiné à améliorer les soins de santé en Ontario.