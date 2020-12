Neige, randonnée et nouveaux plans pour le réveillon du Nouvel An

Au sentier Kiwanis, qui ceinture le lac Noranda, les importantes précipitations étaient loin de ralentir les ardeurs de Lauriane et Camille, venues profiter des joies de l’hiver pour discuter entre amies.

C’est parfait, c’est la température qu’il faut , exprime Lauriane. C’est plus un incitatif, carrément! ajoute Camille.

Pour les deux randonneuses, ce type de sortie représente l’une des seules activités permettant de socialiser en toute sécurité.

On va dehors plus souvent, parce qu’on n’a pas d’autre chose à faire, on ne peut pas aller prendre un café ou aller prendre une bière, alors on vient jaser en marchant , déclare Lauriane.

Rencontré à son retour de randonnée, un couple raconte avoir eu du plaisir, bien que les deux enfants installés dans le traîneau semblaient avoir hâte de déguster un chocolat chaud.

Une famille en randonnée au sentier de la plage Kiwanis. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’était bien plaisant! Eux autres, ils sont un peu tannés, mais on a eu bien du fun. On a juste ça à faire, aller jouer dans la neige! lance le père de famille, amusé par l’impatience exprimée par ses enfants.

Plans du réveillon adaptés

À la veille du réveillon du jour de l’An, les randonneurs rencontrés affirmaient avoir modifié leurs plans afin de respecter les consignes de la santé publique sur les rassemblements. C’est le cas de Maxime Sauvageau, qui était accompagné de sa conjointe, Emmanuèle Paquet.

Ça va se passer davantage en famille, on va être la famille immédiate en fait. Les parents, les chums et les blondes. Ça va être différent, on n’aura pas le même groupe d’amis qu’on a habituellement pour le jour de l’an, mais ça va être plaisant quand même , soutient le Rouynorandien.

La neige tombée au cours des derniers jours a enneigé les sentiers tous comme les rues de la ville. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Pour Mélanie, qui est venue passer le temps des Fêtes avec sa famille en Abitibi-Témiscamingue, le réveillon se déroulera uniquement avec sa bulle familiale, tout comme le reste de son séjour.

Les plans ont vraiment changé parce qu’on n’est pas de la région. On ne peut pas aller voir nos familles, alors on reste ici juste notre petite famille de quatre et on s’amuse ensemble , conclut-elle.

Plusieurs personnes ont également profité des sentiers aménagés à proximité du lac Rouyn, en bordure de la voie de contournement.

Les sentiers sont vraiment beaux. C’est exigeant en fait, c’est bon sur le cardio, mais on est bien, la température est belle , affirme Mélanie.

Selon Maxime Sauvageau, les sentiers du lac Rouyn sont parfaits pour les gens souhaitant s’adonner à la randonnée pédestre pour la première fois.