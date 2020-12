Un nouveau décès lié à la COVID-19 enregistré en Saskatchewan

La Saskatchewan enregistre un nouveau décès et 190 cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures. Le Saskatchewanais ayant perdu la vie était un individu de plus de 80 ans; il habitait la zone de Saskatoon.

Un total de 155 personnes sont maintenant décédées des suites de la COVID-19 en Saskatchewan depuis le début de la pandémie.

Parmi les derniers cas enregistrés, 23 d’entre eux sont à Regina, 47 se trouvent dans la ville de Saskatoon et 37 sont localisés dans le centre-nord.

Jusqu’à maintenant, 15 350 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 2699 cas sont considérés comme des cas actifs.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 12 496 se sont rétablies de la maladie, à ce jour.

Par ailleurs, 142 personnes sont hospitalisées à travers la province.

La province fait aussi savoir que 632 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 7559 autres, à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 4311

Région de Regina : 2991

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1591

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 933

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 3727

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 1714

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 3229 cas

20 à 39 ans : 5497 cas

40 à 59 ans : 3933 cas

60 à 79 ans : 2004 cas

80 ans et plus : 682 cas

La province a testé 2198 personnes, mercredi. Ce qui porte le total à 426 731 depuis le début de la pandémie.

En date du 30 décembre, 3458 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ont été administrées à des travailleurs de la santé à Regina et Saskatoon.

Transmission dans un pavillon de ressourcement

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a annoncé jeudi dans un communiqué qu’un résident et deux membres du personnel ont contracté le coronavirus au sein du pavillon de ressourcement de Willow Creek, à Duck Lake.

Le détenu a été placé en isolement médical dans une résidence tandis que les travailleurs se trouvent en isolement à leur domicile.

Nous continuons d’effectuer une vérification active auprès des employés qui entrent dans tous nos établissements, et tous les membres du personnel et les détenus au pavillon de ressourcement de Willow Creek ont accès à des masques médicaux et à des visières de protection , ajoute SCCService correctionnel du Canada .