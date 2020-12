Les restaurants et bars d’Halifax vont rouvrir lundi

À compter du 4 janvier 2021, les restaurants et bars qui sont situés dans la municipalité régionale d’Halifax et le comté de Hants pourront à nouveau faire le service aux tables.

Le gouvernement continue toutefois d’obliger les restaurants et établissements détenteurs d’un permis d’alcool à mettre fin au service à 22 heures et à fermer leurs portes à 23 heures. Cette directive est imposée dans toute la province.

Le casino d’Halifax et les appareils de loterie vidéo restent fermés, précise le gouvernement.

La Nouvelle-Écosse imposait des mesures restrictives depuis le 25 novembre dans les régions d’Halifax et de Hants, après une hausse rapide et soudaine des infections au coronavirus dans la zone la plus peuplée de la province. Celles touchant les restaurants et bars avaient été renouvelées le 4 décembre, puis le 16 décembre.

Le gouvernement dit enfin lever les restrictions parce que le nombre de nouveaux cas dépistés a été peu élevé avant et après Noël.

Le nombre de cas actifs continue de diminuer

Le 1er décembre, la santé publique identifiait 142 cas de COVID-19. Le mois se termine avec 22 cas actifs seulement. Aucun décès n’est survenu durant cette période.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique en Nouvelle-Écosse a de nouveau diminué légèrement jeudi, malgré l’annonce de la découverte de trois nouveaux cas de la maladie pulmonaire. Entre-temps, six personnes que l’on savait atteintes se sont rétablies.

Une des personnes atteintes de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse se trouve à l’hôpital, jeudi.

Le gouvernement provincial indique avoir analysé dans la journée du 30 décembre un total de 2203 tests de dépistage de la COVID-19 effectués sur des Néo-Écossais.

Les cliniques temporaires de dépistage rapide établies à Halifax les 29 et 30 décembre ont par ailleurs permis d’effectuer 736 tests.