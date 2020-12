Le mont Gleason durcit le ton pour faire respecter les règles sanitaires

Comme l’explique Nadia Pépin, directrice générale du mont Gleason, un système de sanctions existe déjà depuis plusieurs années à la station de ski de Tingwick pour ceux qui ne respectent pas les règles. Toutefois, en raison de la pandémie, le non-respect des règles sanitaires peut également mener jusqu’à l’expulsion du site.

Après une douzaine de jours, on se rend compte que certains, malgré que ça soit une minorité, qui connaissent les règles et qui font le choix de ne pas les appliquer. On est passés à l’autre étape. On a annoncé qu’il y aura des sanctions , indique Mme Pépin qui insiste avoir fait beaucoup d’éducation auprès de la clientèle.

Nadia Pépin, directrice générale du Mont Gleason Photo : Radio-Canada / John Naïs

Au bout de deux ou trois avertissements, un premier poinçon sera fait sur le billet journalier ou l’abonnement de la personne. À partir de là, les poinçons peuvent s’accumuler. Le deuxième poinçon entraîne une suspension de 24 heures, le troisième signifie une suspension de sept jours et le quatrième poinçon entraîne une suspension pour la saison complète.

Je ne crois pas qu’on aura à aller jusque-là. Mais c’est aussi un outil qu’on donne à notre équipe pour qu’ils puissent s’assurer du bon respect des mesures sanitaires , souligne Mme Pépin.