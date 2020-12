L’Abitibi-Témiscamingue, le refuge des artistes en 2020

Au début de la pandémie, les musiciens, comédiens, cinéastes et les institutions culturelles de la région notamment ont dû annuler la plupart ou tous leurs plans, mais beaucoup en ont profité pour aiguiser leur créativité et pour rejoindre le public malgré tout.

Une oeuvre de Martin Beauregard, commissaire de l'exposition « Mémoires et Méditations» au mois de mai au centre d'exposition le Rift. Photo : Gracieuseté : Galerie du Rift

La directrice générale de la galerie du Rift à Ville-Marie Amélie Cordeau a partagé le bonheur de plusieurs artistes provenant d'autres régions avec des paliers d’alerte orange ou rouge.

Évidemment, ils ont respecté les mesures, et ils étaient tellement contents d’être sur scène. Ils étaient contents de venir en Abitibi-Témiscamingue, d’être à la rencontre des spectateurs. Les personnes en zone rouge vivent vraiment une autre réalité, donc quand ils arrivaient ici et voyaient les gens dans les rues, dans les restaurants, ils disaient "Wow!" , raconte-t-elle.

Les Festivals qui ont eu lieu en présence malgré la pandémie : Festival de musique émergente (FME)

Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue

Toutefois, la diminution significative d'achalandage a durement touché les revenus des établissements et des artistes. Les chiffres le démontrent, comme l'indique la coordonnatrice du Réseau muséal de l’Abitibi-Témiscamingue, Audrey Desrochers.

Au niveau de la perte financière, c’est un peu plus difficile à dire, mais je peux vous dire que la plupart des institutions muséales ont eu le quart de leur achalandage habituel, donc c’est vraiment notable comme différence. Même si les musées étaient des endroits assez sécurisés au niveau des mesures sanitaires, les visiteurs n'étaient pas au rendez-vous , déplore-t-elle.

Le Festival du cinéma a lancé cet automne sa 39e édition avec la présentation du film québécois Le club Vinland, en ouverture. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Alors que la plupart des Québécois étaient confinés, les résidents de la région pouvaient tout de même se rassembler en petits groupes. La directrice du Conseil de la culture l’Abitibi-Témiscamingue Madeleine Perron aurait souhaité que les mesures et les messages de la santé publique soient mieux adaptés aux réalités de l'Abitibi-Témiscamingue.

Au national, on avait cette promotion-là qui disait "Restez à la maison" et nous ici on pouvait ouvrir parce qu’on en avait la possibilité, alors c’était difficile d’aller conquérir le public dans un contexte comme ça , explique Madeleine Perron.

Je pense qu'on est pas mal unique à ce niveau-là, d'avoir pu tenir des événements grand public durant l'automne. Madeleine Perron, directrice du Conseil de la culture l’Abitibi-Témiscamingue

Pour les artistes, la région offrait cependant une rare chance d’assouvir leurs besoins. Le directeur du Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda et président du Festival du cinéma international Jacques Matte l’a vu, même avec un public réduit.

Ce que l’on peut dire, c’est que les artistes qui venaient donner leur prestation au Théâtre du cuivre étaient très, très, très contents, rapporte-t-il. Les réalisateurs qui sont venus au Festival du cinéma étaient très contents de rencontrer le monde, mais c’était différent, c’est sûr. Pour 2021, ce qu’on espère, c’est que les jauges [de spectateurs] augmentent.

Les restrictions ont parfois mené à de nouvelles possibilités. Par exemple, le Centre d’exposition de Val-d’Or a créé des trousses éducatives numériques pour les élèves. Le Réseau muséal a lancé une application. Et le Rift a refait sa programmation d’automne.