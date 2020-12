Saint-Barthélemy, une destination soleil pour les riches et célèbres

L’ex-ministre des Finances de l’Ontario Rod Phillips a provoqué l’indignation en province et au sein même de sa famille politique en se rendant en vacances à Saint-Barthélemy, alors que la province se retrouve en confinement.

M. Phillips a remis sa démission jeudi après-midi, quelques heures après être revenu au pays de son voyage.

PDG de la firme Morneau-Sheppell entre 2002 et 2010, M. Phillips continuera de représenter la circonscription d’Ajax comme député du Parti Progressiste-conservateur de l'Ontario.

En plus de se retrouver les pieds dans le sable alors que son gouvernement décourage les voyages à l’extérieur du pays, M. Phillips s’est aussi retrouvé en vacances dans un lieu hors de la portée des portefeuilles de beaucoup de familles.

Saint-Barthélémy est une petite île située dans les Caraïbes. Photo : Radio-Canada / Colin Roch

Située dans les Caraïbes, Saint-Barthélemy est un protectorat français.

Cette petite île dans l’océan Atlantique est considérée par plusieurs médias comme un paradis pour les yachts privés.

En 2019, Bloomberg rapportait que Saint-Barthélemy se classait 10e dans le monde, à égalité avec la Turquie, pour le nombre de superyachts qui ont visité ses côtes.

Bloomberg rapportait également que les plus gros superyachts peuvent coûter jusqu’à 65 millions de dollars d'entretien par année.

Une île prisée par les célébrités

Selon plusieurs médias français et internationaux, Saint-Barthélemy est un lieu très important pour le tourisme des célébrités.

Le magazine Page Six rapporte notamment que malgré les restrictions liées à la COVID-19, des vedettes comme Paul McCartney, Amy Schumer, Chrissy Teigen, John Legend et Lionel Ritchie ont été aperçus sur l’île.

Le magazine français Challenges rapportait en 2016 que le temps des fêtes est une période fortement achalandée pour Saint-Barthélemy.

On y raconte une fête sur la plage qui a eu lieu avec Leonardo DiCaprio, la formation musicale The Black Keys, P. Diddy, les Black Eyes Peas ou encore Justin Bieber.

En 2016, le magazine Bloomberg classait la petite île française comme la 11e destination la plus populaire pour les célébrités et les plus fortunés.

Bloomberg rapporte cependant que le classement de Saint-Barthélemy s’était détérioré comparé aux années précédentes.

Les voyages les moins chers au-dessus de 2400 $

Sur le site de voyages Expedia.ca, à on peut trouver plusieurs offres de voyages tout inclus vers Saint-Barthélemy.

En date de la fin décembre, les forfaits les moins chers pour un voyage s'élèvent à 2404 $ par personne pour un séjour dans un hôtel 5 étoiles du 12 au 15 février.

Les forfaits tout inclus à Saint-Barthélemy ne sont pas accessibles à toutes les bourses. Photo : Capture d'écran/Expedia.ca

Le reste des voyages sont beaucoup plus dispendieux. On peut y trouver des forfaits voyages qui montent jusqu'à 11 415 $ par personne pour des voyages d’une semaine.

Des services de location de villas sont aussi disponibles pour les groupes.

Sur le site Premiumislandvacations.com, on offre des villas de deux chambres et deux salles de bain à louer pour la somme rondelette de 2201 dollars américains par jour à Saint-Barthélemy.

La location de villas à Saint Barthélemy n'est guère plus abordable, selon ce qu'en témoigne ce site de location de villas sur l'île. Photo : Capture d'écran / Premiumislandvacations.com

Il s’agit de la plus petite et la moins chère des villas disponibles sur ce site de voyages.

Pour les plus grandes villas, on peut trouver des prix qui peuvent monter jusqu’à 15 000 dollars américains par jour.