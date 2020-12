La C.-B. défend ses producteurs de bleuets contre une enquête américaine

L'inquiétude a commencé lorsque le représentant américain de Commerce, Robert Lighthizer, a demandé à la Commission du commerce international des États-Unis de mener une enquête afin de déterminer si les agriculteurs américains sont menacés par les importations de bleuets, en septembre.

L’investissement de la Colombie-Britannique ira au gouvernement fédéral pour financer une étude économique dans le cadre de la défense légale du Canada.

La première audience de l'enquête est fixée au 12 janvier. Si la Commission américaine conclut que les importations ont nui ou pourraient nuire aux producteurs américains, elle pourrait recommander des tarifs ou des quotas contre d’autres pays.

Or, se défendre devant la commission pourrait coûter 1,3 millions de dollars américains au Conseil des bleuets de la Colombie-Britannique, dit Anju Gill, sa porte-parole. Nous apprécions vraiment le soutien [du gouvernement provincial.]

Le Canada est le quatrième exportateur de bleuets vers les États-Unis, et la majeure partie de cette exportation provient des 800 producteurs britanno-colombiens, selon le ministre de l'Emploi, du Développement économique et de la Compétitivité britanno-colombien, Ravi Kahlon.

L’exportation de bleuets péruviens en hausse fulgurante

Un rapport du bureau de Robert Lighthizer affirme que le Pérou est le premier exportateur de bleuets vers les États-Unis. Ses exportations s’élevaient à 485 millions de dollars en 2019, une grande augmentation par rapport à 2014 lorsqu’elles représentaient seulement 12,6 millions de dollars.

Le Chili et le Mexique occupaient les deuxième et troisième positions respectivement, l’an dernier. Les exportations du Canada représentaient 116 millions de dollars, comparativement à 102 millions, cinq ans plus tôt.

Anju Gill souligne que cette augmentation n’est pas significative. Il n’y a pas d’injure en raison de l’exportation canadienne , dit-elle.

La part canadienne du marché américain a même diminué en termes de pourcentage dans les dernières années, selon le ministre Kahlon. Il est donc optimiste quant aux résultats de l'enquête.

L’ironie avec toute cette affaire, c’est qu’en réalité, le Canada, somme toute, importe plus de bleuets des États-Unis qu'il y en exporte , dit-il.

Le Canada trouve des appuis au Maine

Des membres du Congrès du Maine ont écrit à Robert Lighthizer en septembre afin de soutenir les producteurs de bleuets canadiens, affirmant que l’industrie de transformation de bleuets du Maine dépend des importations de bleuets en vrac canadiennes. Les centres de traitement dans l’état américain transforment des bleuets supplémentaires périssables en produits congelés, expliquent-ils.

Ces importations en vrac ne nuisent pas aux producteurs de bleuets sauvages du Maine, mais au contraire, elles permettent à plusieurs entreprises de bleuets mainoises de survivre , dit la lettre des membres du Congrès.

Avec des informations de la Presse canadienne