Le vaccin n’annonce pas la fin des mesures sanitaires, rappelle un expert

En date du 31 décembre, près de 30 000 personnes ont été vaccinées dans la province. L’efficacité de cette première dose du vaccin de Pfizer-BioNTech est évaluée à 92 %, souligne le spécialiste.

Déjà avec une première dose, on amène une bonne protection contre l’infection , ajoute-t-il. Il faut toutefois attendre 14 jours après la vaccination pour atteindre cette efficacité de 92 %.

Des usagers et des employés du CHSLD Saint-Antoine, à Québec, ont d’ailleurs contracté la maladie après avoir été vaccinés, avant que la période de deux semaines se termine.

Durant cette période, le système immunitaire n’a pas encore développé une bonne protection, mais après 14 jours, on voit que la protection est déjà très bien installée , précise Gaston De Serres.

Les premières doses du vaccin arrivent au CHSLD Saint-Antoine, à Québec. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Immunisés, mais contagieux

Mais la campagne de vaccination ne signifie pas que les gens vaccinés deviennent invincibles .

Les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna, les deux à avoir été approuvés par Santé Canada, atteignent une efficacité d’environ 95 % après la deuxième dose. La vaccination protège beaucoup , mais jamais parfaitement , souligne l’épidémiologiste.

Si on est infecté [après avoir été vacciné] on va retrouver le virus. [Ces gens-là] sont inévitablement contagieux , rappelle-t-il.

Respecter les mesures sanitaires

Tant qu’une grande partie de la population n’a pas été immunisée, il faudra donc continuer à appliquer les mesures sanitaires pour éviter la propagation du virus.

Selon Gaston De Serres, la couverture vaccinale ne permettra vraisemblablement pas de baisser la garde avant l’été.